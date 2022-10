Podle Šojgua vstoupilo do ruských ozbrojených sil už 200.000 mobilizovaných

Moskva - Řady ruských ozbrojených sil od vyhlášení částečné mobilizace rozšířilo už 200.000 lidí, sdělil podle agentury RIA Novosti ruský ministr obrany Sergej Šojgu. Ministr také řekl, že mobilizovaní vojáci nyní absolvují výcvik. Částečnou mobilizaci v Rusku vyhlásil před necelými dvěma týdny prezident Vladimir Putin.

"K dnešnímu dni do ozbrojených sil vstoupilo přes 200.000 lidí... Vojáci vytvořených jednotek absolvují výcvik v 80 vojenských prostorech a šesti výcvikových střediscích," sdělil Šojgu. Ministr obrany také podle agentury RIA Novosti zdůraznil, že mobilizované muže vyšle armáda do míst, kde se na Ukrajině bojuje, pouze po "sladění s již nasazenými jednotkami".

Putin i Šojgu sice opakovaně ujišťovali, že všichni nově povolaní do zbraně před vysláním na Ukrajinu projdou výcvikem, velení ukrajinské armády ale tvrdí, že to ve všech případech neplatí. Podle ukrajinské strany byli už někteří mobilizovaní vysláni do míst intenzivních bojů. Z Ruskem anektovaného ukrajinského poloostrova Krym například podle hlášení generálního štábu ukrajinské armády z minulého týdne odjelo do Chersonské oblasti 2000 mobilizovaných.

Šojgu dnes také řekl, že branci, kteří mají nastoupit při podzimním odvodu, nebudou vysláni na Ukrajinu. Vojenskou službu má letos podle ruských úřadů nastoupit 120.000 mužů ve věku mezi 18 a 27 lety.