Podle slávistického kouče Trpišovského je Plzeň ještě výš než v minulé sezoně

Praha - Podle trenéra slávistických fotbalistů Jindřicha Trpišovského je Viktoria Plzeň ještě lepší než v minulé sezoně, kdy jeho svěřence připravila o titul. Kouč Pražanů očekává, že v nedělním vzájemném duelu 9. ligového kola a přímém souboji o vedení v tabulce bude hodně záležet na tom, kdo dá první gól. Je pro něj velkou výzvou pokusit se s červenobílými připravit Západočechům první prohru v nejvyšší soutěži po 29 utkáních.

Plzeň v lize Slavii devětkrát za sebou neporazila, na jaře s ní ale v posledních dvou duelech remizovala 1:1 a nečekaně získala titul. "Zápasy s Plzní v minulé sezoně byly extrémně složité. Ten tým je pořád stejný, navíc se přes léto doplnil o spoustu hráčů. Pracují na jejich herním stylu, myslím, že jsou ještě výše než v minulé sezoně. Hrozně těžko se jim dávají góly, je to tým, který nemá moc slabin, i proto zápasy zvládají. Myslím si, že to bude hodně podobné zápasu, který jsme tam hráli naposledy (1:1)," řekl novinářům Trpišovský.

Na západě Čech se potkají týmy s nejpevnější obranou v lize, Slavia má navíc s 31 brankami suverénně nejlepší útok soutěže. "Bude to určitě strašně moc o prvním gólu. My budeme hledat cesty, jak se do nich dostat. Víme, jaké mají silné stránky. Víme, že nebudeme mít zase tolik šancí a potřebujeme být efektivní," poznamenal Trpišovský.

Bedlivě sleduje Plzeň v Lize mistrů, kde Západočeši v prvních dvou kolech skupiny prohráli 1:5 v Barceloně a 0:2 s Interem Milán. "Hrají Champions League, takže koukáme na ty zápasy, vidíme jejich ligové zápasy. Analyzujeme si to. Kdybychom si půjčili nějaké hráče na hostování z Barcelony a Interu Milán, možná bychom nějaký recept našli," uvedl s úsměvem Trpišovský, jehož tým připravil Viktorii vloni na konci října dosud poslední ligovou porážku.

"Hráči Plzně jsou naturelem defenzivně ladění, týmoví a zodpovědní. Mají navíc gólmana (Staňka) ve skvělé formě a dobrém rozpoložení. Víme, jaký mají styl, ten se nemění. Ještě na něm zapracovali doplněním kádru. Nebude to jednoduché, to ale nejsou žádné zápasy s týmy z top trojky, které rozhodují. Všichni víme, jak náročné to bude. Zase na druhou stranu o to větší je to výzva se s nimi porovnat," doplnil šestačtyřicetiletý kouč.

Zatímco Plzeň hrála zápas Ligy mistrů s Interem v úterý, Slavia nastoupila k utkání Evropské konferenční ligy proti Ballkani (3:2) až ve čtvrtek. "My jsme na to zvyklí, čtvrtek neděle hrajeme třetí rok. Víme, co to obnáší. Teď máme výhodu, že jsme necestovali. V neděli jsme hráli doma, ve čtvrtek také. To také hraje nějakou roli, do Plzně je to navíc kousek. Myslím si, že o tomhle zápas nebude. Bude to spíše o jiných věcech, osobních soubojích, standardních situacích, mentalitě a tak dále. Nemyslím si, že utkání bude rozhodovat běžecká stránka," mínil Trpišovský.

Náboj tradičně vyhecovaného duelu by mohl ještě zvýšit fakt, že v obou týmech je několik hráčů, kteří působili u soupeře. Ve slávistickém dresu mají plzeňskou minulost útočník Stanislav Tecl, brankář Aleš Mandous, záložníci Lukáš Provod s Jakubem Hromadou a obránce Eduardo Santos, který na jaře získal titul s Viktorií. Ze západočeského klubu zase v pražském celku hrávali záložník Pavel Bucha, univerzál Jan Sýkora, obránce Libor Holík a nakročeno do Edenu měl středopolař Adam Vlkanova, kterému v úvodu sezony nadávali příznivci Vršovických.

"Myslím, že náboj bude dost velký, není třeba ho zvyšovat," poznamenal s úsměvem Trpišovský. "Spousta hráčů se potkává na reprezentacích. Věkově se někteří potkávají celou kariéru, jsou ročníkově podobní. Myslím, že oba týmy se znají hodně a dokonale. Odehrály spolu minulou sezonu tři zápasy, vidí se několikrát týdně v televizi. Takže i to pak třeba určuje ráz zápasu," dodal Trpišovský.