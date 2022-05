Podle Šimka Kanada potvrdila, že je favorit na titul, s USA chce urvat bronz

Tampere (Finsko) - Obránce Radim Šimek litoval, že čeští hokejisté nedokázali v povedeném úvodu semifinále mistrovství světa získat větší náskok a Kanada pak podle něj ukázala svou sílu. Devětadvacetiletý hráč San Jose doufá, že nedělní duel o 3. místo se Spojenými státy americkými bude po porážce 1:6 vypadat úplně jinak a tým kouče Kariho Jalonena se o první medaili od bronzu ze světového šampionátu v roce 2012 v Helsinkách a Stockholmu porve.

"Měli jsme dobrou první třetinu, dobrý vstup a vedli jsme 1:0. Bohužel jsme nedokázali dát druhý gól z přesilovek. Pak jsme dostali zbytečný gól na 1:1 na konci třetiny. Měli jsme to zahrát trochu jinak, konkrétně já, když jsem u toho byl. Nevím, jestli nás to srazilo, ale druhou třetinu jsme přestali úplně hrát. Udělali jsme dva fauly, oni dali dva góly z přesilovek a už jsme nedokázali vůbec odpovědět, sebrat sílu a zareagovat. Na střídačce jsme byli chcíplí. Bohužel, nepovedlo se to," litoval Šimek.

Kanada podle něj potvrdila svou sílu. "Před zápasem jsem to čekal. Když jsem volal s bráchou, říkal jsem, že to bude nejtěžší zápas na turnaji. Když jsem viděl soupisku, s jakou přijeli, jsou to zase favoriti na titul. Potvrdili to, jsou ve finále. Bohužel. Věřil jsem nám, tým byl nahecovaný. Srazily nás nějaké chybičky. Dopadlo to, jak dopadlo," uvedl bek San Jose.

"Jsou neskutečně šikovní. U toho čtvrtého gólu neskutečně vymetl šibenici. Oslabení možná hrajeme moc pasivně, na vrcholu kruhu vzal puk, popojel dva tři metry a poslal to do šibenice. Bohužel. Možná je rozdíl v zakončení. Jsem plný emocí a nechci říct, co by mě mohlo mrzet. Šli si pro to víc než my," podotkl Šimek.

Češi musí místo zlata začít myslet na bronz. V základní skupině zdolali Američany 1:0, teď potřebují znovu uspět, aby po deseti letech skončil medailový půst. "Bude to jiný tým než v základní skupině. Kanada i Amerika to mají v krvi. Jakmile začnou vyřazovací boje, kluci hrají o dva levely výš. Musíme být na to připravení a hrát stoprocentně koncentrovaně. Nedělat zbytečné fauly, nebýt vyloučení a dostat trošku jejich beky pod tlak. Mám dojem, že budou hrát na čtyři beky. Jacob Megna, se kterým hraju v San Jose, snad rodí, takže odletěl. Musíme ty čtyři beky dostat pod tlak, aby se necítili komfortně. To bude cesta," podotkl.

"Dnes jsem koukal na zápas a klobouk dolů, co předvádí Seth Jones. Přišlo mi, že byl furt na ledě a furt plný energie. Radost se na něj dívat. Možná to bylo tím, že Finové odcouvávali střední pásmo, čímž ho nedostanou pořádně pod tlak. On se pak cítí komfortně. To my potřebujeme je párkrát máznout," konstatoval Šimek.

V americké sestavě zaskakoval v obraně proti Finům útočník Sam Lafferty. "Útočníci kolikrát říkají, že je pro ně jednoduché bránit a že jim stačí couvat a nemusí forčekovat. Určitě se necítí komfortně. V San Jose mě dvakrát dali do útoku a člověk pořádně neví, kde má jezdit. Má něco vsugerovaného, kde se má jako obránce pohybovat a najednou jezdíte v útoku jako bludný Holanďan," podotkl Šimek.

Věří, že se po vysoké prohře s Kanadou český tým oklepe a druhý zápas za dva dny bude vypadat úplně jinak. "Mám zkušenosti i z farmy, kde jsme byli schopní prohrát 0:6, ale další den jsme ten stejný tým porazili 5:0. Hrajeme s jiným týmem. Tohle musíme hodit za hlavu, je to minulost. Furt tam visí medaile, musíme zregenerovat a věřím, že uděláme všechno pro to, abychom měli čistou hlavu. Porveme se o bronz," dodal Šimek.