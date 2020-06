Podle Šimíčka a Pešouta extraliga bez sestupu úroveň neztratí

Praha - Podle sportovního ředitele Vítkovic Romana Šimíčka a trenéra i sportovního manažera Karlových Varů Martina Pešouta hokejová extraliga bez sestupu v nadcházejícím ročníku úroveň soutěže nepoznamená. Oba jsou přesvědčení, že boj o 12 míst ve vyřazovací části a co nejlepší výsledek bude pro všech 14 týmů dostatečnou motivací i bez hrozby sestupu.

"Já to beru pozitivně a jako asi nejideálnější variantu vzhledem k tomu, co se teď všude kolem nás, nejen ve sportu, děje. Situace se vyvíjí každý den a každý den je něco jinak. Nikdo z nás neví, jak to tady bude vypadat v říjnu, v listopadu, v zimě," řekl Šimíček klubovému webu Vítkovic k pátečnímu rozhodnutí Českého hokeje, které chce podle prezidenta svazu Tomáše Krále pomoci klubům při ekonomických dopadech pandemie koronaviru.

"Samozřejmě si všichni přejeme, abychom co nejdříve byli znovu v normálním režimu a vše se vrátilo do starých kolejí a v nich to i zůstalo - mluvím obecně o životě, nejen o sportu. Ale existují i varianty, a my na ně musíme být připravení, ať chceme, nebo ne, že se třeba kvůli nějaké druhé vlně koronaviru část sezony nedohraje," uvedl Šimíček.

"Nebo že se třeba část sezony nebude hrát před fanoušky a týmy tím v rozehrané sezoně přijdou nerovnoměrně o podporu domácího publika. Nebo se může stát, že některé týmy půjdou do karantény a neodehrají všechna utkání. Těch kritických scénářů a překážek, které by teoreticky mohly přijít, je strašně moc. Takže i já vnímám, že pokud se jeden rok nebude sestupovat, jde především o krok, který má ochránit kluby a s nimi i jejich fanoušky," doplnil Šimíček.

Boj o nejlepší postavení pro play off považuje za dostatečnou motivaci a s tvrzením že některé kluby nebudou mít o co hrát, nechápe. "Možná jsem v tomto naivní člověk, ale po celou svou kariéru jsem se díval neustále jen před sebe. A chtěl jsem vyhrávat. Vítězství je a musí být tou hlavní a za sebe říkám i jedinou motivací pro hokejisty, pro sportovce. Pro nás všechny, kteří se kolem hokeje pohybujeme. Fanoušky nevyjímaje," uvedl Šimíček.

"Musí to být přece chuť vyhrát, co nás žene dopředu, ne nějaký strašák sestupu. Když jste profesionál a chcete něčeho v hokeji, ve sportu obecně, dosáhnout, tak se přece díváte před sebe, ne pod sebe. Takže mě tyhle hlasy, že zrušením sestupu nebude o co hrát, mírně řečeno překvapují," dodal Šimíček.

"Myslíme si, že zvítězil zdravý rozum. My takové rozhodnutí vítáme. Hlasovali jsme pro něj na APK, podporovali jsme jej dlouhodobě," řekl Pešout klubovému webu Karlových Varů.

Podle něj soutěž úroveň neztratí. "Bude stejně atraktivní, jako byla v uplynulé sezoně, žádný tým určitě nebude chtít skončit na třináctém nebo čtrnáctém místě. Myslím si, že soutěž bude velice vyrovnaná a o postup do předkola play off se bude bojovat až do posledního utkání základní části," doplnil Pešout.

V příští sezoně bude hrát play off s předkolem 12 celků. "Věřím, že můžu mluvit za celou kabinu, že celý tým bude šlapat na 110 procent, abychom v Karlových Varech hráli na konci sezony minimálně předkolo play off a následně se porvali o čtvrtfinále a co největší úspěch. Hráči mají vypsané týmové prémie a nedovedu si představit, že o ně někdo nebude chtít hrát," uvedl Pešout.

Nesouhlas s rozhodnutím vyjádřila bezprostředně po pátečním rozhodnutí výkonného výboru Českého hokeje Sparta a následně se přidaly i Pardubice.

"Mrzí nás postoj a rozhodnutí výkonného výboru Českého hokeje. Jak jsme již dříve konstatovali, očekávali bychom, že se při rozhodování bude více respektovat a brát větší zřetel na názor hokejových klubů, které za nás tvoří a hlavně platí extraligu. Za dané situace a podmínek musíme toto rozhodnutí přijmout," uvedl člen představenstva Pardubic Dušan Salfický.