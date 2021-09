Podle Šilhavého zahrál tým s Ukrajinou výborně, kvitoval i ztrátu Walesu

Plzeň - Podle trenéra Jaroslava Šilhavého podali čeští fotbalisté při remíze 1:1 v přípravném zápase s Ukrajinou výborný výkon. Měl velkou radost, že tým navzdory některým změnám v sestavě odehrál utkání v tempu a v posledních sekundách vyrovnal. Potěšila ho také nečekaná remíza Walesu s Estonskem ve světové kvalifikaci, která národnímu celku pomohla v boji o druhé místo ve skupině. Šilhavý věří, že na příštím srazu v říjnu bude mít k dispozici silnější mužstvo a to vyhraje oba kvalifikační zápasy.

Český celek s Ukrajinou dlouho prohrával a srovnal až v závěru tříminutového nastavení, kdy se trefil střídající Matěj Vydra. "Měli jsme upřímnou radost, byť to nebylo o body. Ale že se vám povede takhle vyrovnat v posledních vteřinách zápasu, to se moc často nestává. Myslím, že to byla zasloužená odměna, protože jsme podle mého názoru odehráli výborný zápas s kvalitním Ukrajinou. Dostali jsme je pod tlak. Byť jsme prohrávali, šancí jsme měli spoustu. A že to přišlo až v posledních vteřinách, o to to bylo lepší," řekl Šilhavý na on-line tiskové konferenci.

Oproti nedělní porážce 0:3 ve světové kvalifikaci v Belgii udělal hned sedm změn v základní sestavě. "Vytíženost hráčů byla nějak domluvená. Komunikovali jsme s kluby, v neposlední řadě i s hráči před zápasem kvůli vytíženosti, únavě. Připravili jsme si plán na zápas a jsem rád, že to vyšlo. Za normálních okolností by třeba Tomáš Souček nestřídal. Udělali jsme to, jak jsme chtěli a dopadlo to dobře," podotkl Šilhavý.

Pochvaloval si, že mužstvo odehrálo utkání v tempu, byť šlo o přípravu. "Samozřejmě jsem tím nasazením potěšen, ale ne překvapen. Myslím, že jsme to ukázali už v minulých zápasech, že umíme hrát ve vysokém tempu. A musíme, když hrajeme s těmi nejsilnějšími. Myslím, že tady nebyla taková nervozita jako v Belgii, kde jsme hráli o body do tabulky a ještě proti prvnímu týmu světového žebříčku," poznamenal Šilhavý.

Jeho svěřenci během zářijového srazu vedle remízy s Ukrajinou a porážky v Belgii zvítězili ve světové kvalifikaci nad Běloruskem 1:0. Potýkali se především s koncovkou, viditelně jim scházel nejlepší útočník a střelec Patrik Schick, který si odpykal disciplinární trest.

"Patrik je gólový hráč, to víme. Jsme rádi, že už nás zase posílí v tom příštím důležitém srazu. Dnes jsme hráli do plných, což je vždy nejtěžší. Kupodivu se nám to dařilo lépe než s Běloruskem. To jsme taky dobývali a měli šance, ale dnes to bylo proti lepšímu soupeři. Jen mě mrzí, že se Standovi Teclovi, který odehrál výborný zápas a odpracoval to, nepodařilo vstřelit gól," uvedl Šilhavý.

"Při příštím srazu už tady bude Patrik, věřím, že to bude záruka nějakých gólů. Věříme, že se uzdraví další hráči, kteří na tomhle srazu chyběli a nominujeme silnější mužstvo z těch zkušenějších hráčů. Doplní je hráči, kteří nás třeba teď přesvědčili. Věřím, že nominace bude taková, že v říjnu zvládneme oba zápasy kvalifikace," doplnil Šilhavý.

Během uplynulého srazu mu z různých důvodů scházelo zhruba 20 hráčů. "Kvůli absencím se dostali do hry další hráči. Určitě nechci říkat, že by někdo hrál špatně, že už se sem nepodívá. To určitě ne. Každý asi odehrál to své, co umí. Kromě Standy Tecla dnes odehrál velmi dobrý zápas Michal Sadílek, i Vašek Jemelka v obraně byl jistý," řekl Šilhavý.

Jeho svěřenci v říjnu v klíčovém utkání přivítají Wales, který dnes velmi překvapivě doma jen remizoval s Estonskem bez branek. Ostrované mají na třetím místě kvalifikační skupiny stejně bodů jako český celek a jeden zápas k dobru.

"Samozřejmě tu remízu Walesu kvitujeme. My jsme tam body ztratili, neměli jsme. Wales minule doháněl výsledek proti Bělorusku, nakonec se mu povedlo vyhrát. Přiznám se, že remíza doma s Estonskem byla pro docela překvapivá. Věřím, že v následujícím zápase s Walesem to doma zvládneme, trochu jim odskočíme a na druhém místě už zůstaneme," dodal Šilhavý.