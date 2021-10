Podle Šilhavého pomohlo týmu přeskupení sestavy, chválil Sadílka

Kazaň (Rusko) - Podle trenéra Jaroslava Šilhavého pomohlo českým fotbalistům v předposledním z osmi utkání kvalifikace mistrovství světa proti Bělorusku poločasové přeskupení sestavy. Po výhře 2:0 po gólech Patrika Schicka s Adamem Hložkem pochválil záložníka Michala Sadílka, jenž ve středu pole dostal přednost před Alexem Králem. Reprezentační kouč nadále věří, že jeho svěřenci obsadí druhé místo ve skupině před Walesem, který rovněž zvítězil a má zápas k dobru.

"V prvním poločase jsme ztráceli jednoduché míče na hranici jejich pokutového území, a soupeř chodit do nebezpečných brejků. Ale vše jsme zažehnali, obrana byla pozorná. Dali jsme v první půli gól a v momentě, kdy jsme ve druhé půli trochu přeskupili sestavu, jsme už byli kompaktnější ve středu pole. Když jsme přidali druhý gól, už jsme dominovali. Mohli jsme dát mnohem víc gólů, ale vítězství 2:0 bereme," řekl Šilhavý na tiskové konferenci.

Kvůli zranění musel v poločase střídat křídelník Matěj Vydra. Český kouč poslal na trávník defenzivněji laděného Davida Pavelku a přeskupil sestavu. "Byla to vynucená změna, nevím, zda bychom to jinak přeskupili hned o přestávce. Měli jsme více variant, nakonec jsme vybrali tuhle s Davidem Pavelkou, který naši hru zklidnil. Nebylo to ale jen o Davidovi, přispěly k tomu další věci. I Sáďa (Sadílek) tam vnesl energii pod hrotem. Vybojoval spoustu míčů, zpevnil střed pole. I Hložanovi prospěl přesun do strany," uvedl Šilhavý.

"Když hrál Sáďa v druhém poločase pod hrotem, tak to splnilo naše očekávání. Udělal tam hrozně moc práce. Hrál skvěle, odehrál výborný zápas. I Adamovi se trochu ulevilo, že to mohl rozbíhat ze strany," poznamenal Šilhavý.

Gól a asistenci si připsal Schick. "Patrik byl už doma s Walesem nebezpečný, zdvojovali a ztrojovali ho. Bylo vidět, že má formu. Dnes jedna plus jedna, pomohl nám ke třem bodům. To se od něj očekává a věřím, že v tom bude nadále pokračovat," řekl Šilhavý.

Jeho svěřenci nadále mají na druhém místě skupiny stejně bodů jako třetí Wales, který ale odehrál o utkání méně. Reprezentanti zakončí kvalifikaci v listopadu doma proti Estonsku. "Věříme, že poslední domácí zápas s Estonskem zvládneme, Wales asi taky vyhraje. Pak se asi bude rozhodovat v zápase mezi Walesem a Belgií. Uvidíme, jak to zvládnou, budeme fandit Belgii. Už to nemáme ve svých rukách, ale věříme, doufáme, že to dopadne," uvedl Šilhavý.

Zápas s Běloruskem se vzhledem k zákazu letů do Běloruska po sankcích od Evropské unie hrál na neutrální ruské půdě v Kazani, navíc kvůli koronaviru bez diváků. "Bylo to šílené, už když jsme to včera obhlíželi. Bylo hodně smutné hrát takhle zápas kvalifikace mistrovství světa, k fotbalu prázdné hlediště nepatří. O to víc jsem rád, že to kluci zvládli. Není jednoduché se na to nachystat a předvést optimální výkon. Jsem rád, že to máme za sebou a těšíme se na domácí zápas," dodal Šilhavý.