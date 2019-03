Praha - Zranění brankáře Tomáše Vaclíka ze Sevilly není vážné a devětadvacetiletý gólman může ve čtvrtek v Edenu nastoupit k odvetě osmifinále Evropské ligy se Slavií. Prohlásil to trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý, který Vaclíka povolal na úvodní zápas evropské kvalifikace v Anglii a přípravu s Brazílií.

Vaclík se zranil minulý týden v domácím utkání se Slavií, když v závěru poločasu narazil bokem do tyče při neúspěšné snaze zabránit gólu. Několik minut byl ošetřován a zkusil v utkání pokračovat, ale těsně před přestávkou musel střídat. Místo něj nastoupil Juan Soriano, který českého gólmana zastoupil i v nedělním duelu španělské ligy se San Sebastianem.

"Bylo to bolestivé zranění, ale nepotvrdilo se, že by šlo o něco vážného. Teď naposledy sice nehrál, ale pravděpodobně tady proti Slavii nastoupí," řekl na nominační tiskové konferenci Šilhavý. "A pokud by to tak nebylo, tak je připraven (v roli náhradníka reprezentace gólman Slavie) Ondra Kolář, který je ve velice dobré formě," dodal.

Slavia v prvním zápase ve Španělsku remizovala 2:2 a v Edenu přivítá Sevillu ve čtvrtek.