Podle Šilhavého chyba rozhodčích celý zápas nerozhodla, ale hodně ovlivnila

Baku - Trenér Jaroslav Šilhavý litoval, že čeští fotbalisté dostali ve čtvrtfinále mistrovství Evropy proti Dánsku brzký gól po chybě rozhodčích z rohového kopu, který se neměl zahrávat. Rychlá vedoucí branka Seveřanů podle něj utkání značně ovlivnila. Reprezentanti těsně před pauzou inkasovali podruhé a po změně stran už dokázali jen snížit na konečných 1:2.

Dánové v páté minutě zahrávali roh, přestože se míče podle opakovaných záběrů naposledy dotkl útočník Kasper Dolberg a ne bránící Ondřej Čelůstka.

"Mrzí nás každý inkasovaný gól, který padne, třeba i po naší chybě. Teď to byla chyba rozhodčích. Nic si na nich nevezmeme. Mrzí nás to, možná by to vyvíjelo jinak. Ve fotbale rozhodují maličkosti. Neříkám, že to rozhodlo úplně celý zápas, ale hodně to ovlivnilo," řekl Šilhavý při on-line tiskové konferenci v Baku.

Z rohu, který se neměl zahrávat, otevřel hlavičkou skóre zcela nepokrytý záložník Thomas Delaney. "Hráči si nepředali volného protihráče, neobsadili ho. Byla to veliká chyba a byli jsme za to potrestáni. Nekoncentrovaností to nebylo, to si nemyslím," poznamenal Šilhavý.

"Jak jsme Dány pustili do vedení, vývoj utkání to ovlivnilo. O konečném výsledku rozhodovaly maličkosti. Bohužel jsme dostali gól do šatny a prohrávali jsme 0:2," litoval Šilhavý.

Po změně stran dvakrát střídal, poslal na trávník druhého útočníka a Patrik Schick ve 49. minutě snížil. "Prohrávali jsme o dva góly, takže jsme museli něco udělat. Zvolili jsme tento způsob na dva útočníky hráli jsme 4-4-2. Zatlačili jsme soupeře, dali jsme gól a měli další šance. Věřili jsme, že se nám podaří vyrovnat," řekl Šilhavý.

"Soupeř se oklepal z počátečního tlaku a pořád zlobil dopředu. My jsme hráli vzadu na velké riziko. Po dalším střídání už to bylo 4-3-3, šli jsme do hry vabank. Ale soupeř byl kvalitní, šikovně držel míč. Nezalezl dozadu a my jsme se už do nich nedostali. Hráči ukázali velkou vůli, ale vstřelit gól na prodloužení se nám už nepodařilo. Věřím, že fanoušci ocení, jak kluci bojovali do konce," dodal Šilhavý.