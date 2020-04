Podle šéfa WHO počet nakažených koronavirem roste exponenciálně

Ženeva - Generální tajemník Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je silně znepokojený rychlým nárůstem počtů osob nakažených koronavirem a celosvětovým rozšířením infekce. Nakazili se podle něj už lidé ze 205 států a území světa. Agentura DPA napsala, že Ghebreyesus také informoval, že WHO shromažďuje všechny dostupné informace, aby zjistila, zda nošení roušek na veřejnosti může zabrzdit šíření koronaviru. V Česku si lidé nos a ústa musejí zakrývat, když jdou ven, od 19. března.

"Za posledních pět týdnů byl nárůst počtu nových případů téměř exponenciální a počet úmrtí se za poslední týden více než zdvojnásobil," řekl dnes šéf WHO na tiskové konferenci přenášené prostřednictvím videokonference.

Podle agentury Reuters také varoval, že za několik dnů počet potvrzených případů nákazy koronavirem dosáhne milionu a mrtvých bude celosvětově 50.000.

Nyní je na světě skoro 900.000 lidí infikovaných koronavirem, přes 45.000 osob už nemoci COVID-19 podlehlo.

Co se týče používání ochranných prostředků na obličej, tvrdila WHO doposud, že nošení roušek má smysl jen pro lidi, kteří se nakazili, a pro ty, kdo se starají o nemocné. DPA upozorňuje, že tato agentura OSN dokonce varovala, že nošení roušek může u lidí vyvolat falešný pocit bezpečí a vést k tomu, že budou zanedbávat další klíčová preventivní opatření, jako je důkladné mytí rukou. Ghebreyesus nyní opět zdůraznil, že toto je třeba dělat bez ohledu na to, zda někdo roušku nosí nebo ne.

Povinnost nosit roušku mají ode dneška v Rakousku lidé, kteří jdou do obchodu. V Česku musí mít nějakou ochranu obličeje každý, kdo se pohybuje na veřejnosti. K nošení roušek coby prevence před šířením koronaviru dnes všechny Izraelce vyzval premiér Benjamin Netanjahu.