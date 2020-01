Podle Šedivého je pro USA hlavní protivník Čína, pro Evropu Rusko

Praha - Evropa nemůže počítat s tím, že USA budou stále přebírat odpovědnost za její bezpečnost, řekl na bezpečnostní konferenci v Senátu bývalý náčelník generálního štábu české armády Jiří Šedivý. Hlavní pozornost Spojených států podle něj směřuje především k Číně a k její rostoucí vojenské moci. Naopak pro Evropu je největším nebezpečím Rusko. Pokud ale podle něj bude proti Rusku stát odpovídající odstrašující síla, zůstane stav vyvážený.

Šedivý na mezinárodní konferenci s názvem Aktuální otázky vnější a vnitřní bezpečnosti ČR zdůraznil, že evropská bezpečnost není ovlivněna jen tím, co se odehrává na evropském kontinentu, ale i tím, co se děje mimo region. Za důležitý faktor označil skutečnost, že hlavním soupeřem USA se stává Čína. Poznamenal, že Spojené státy začaly po vyčerpávajících válkách s terorem a pod tlakem vzestupu Číny omezovat svou přítomnost v Evropě. "Je zcela zřejmé, že nelze spoléhat na Spojené státy v tom rozsahu, jako v minulosti," řekl Šedivý. Za problém označil také vojenskou spolupráci mezi Ruskem a Čínou, která se promítla do některých společných vojenských cvičení.

Zatímco pro USA se stává hlavní výzvou Čína, naopak pro Evropu podle Šedivého je největším nebezpečím Rusko. Řekl, že po anexi Krymu a destabilizaci východu Ukrajiny začala být Ruská federace považována za velkou hrozbu, která může přerůst v ozbrojený konflikt. Stane se tak podle něj ale jen v případě, že to Evropa sama povolí. "Budeme-li důslední, vytvoříme odpovídající odstrašující sílu, v takovém případě si myslím, že zůstane stav vyvážený," podotkl. Poukázal na to, že poměr vojenských sil jednoznačně vyznívá pro NATO. Nevyloučil ale možnost pokusů o destabilizaci východoevropských států.

Rusko se podle něj nevzdá Krymu a bude udržovat svůj vliv na východě Ukrajiny, což bude dále zdrojem napětí. Bude také chtít udržet svůj vliv v postsovětském prostoru, kam patří i Česko. Jeho cílem bude vrátit se do pozice supervelmoci. Šedivý si ale nemyslí, že by se mu to podařilo.

Za zdroj nebezpečí označil i soupeření o Arktidu a právo na těžbu tamních velkých zásob energií, nebo otázku Turecka, které proti vůli NATO podniklo invazi do Sýrie a zapojilo se do konfliktu v Libyi.

Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) se dá i letos čekat, že mezi hlavními bezpečnostními výzvami bude Rusko, které pokračuje v konfrontační politice vůči západu. Za prioritu označil také potřebu vyřešit vztahy s Íránem. Za největší nestátní hrozbu označil mezinárodní terorismus.