Podle Šedivého by možná účast Ruska na výbuchu byla jako vojenské napadení

Praha - Možnou účast ruské tajné služby na výbuchu muničního areálu ve Vrběticích před několika lety srovnává bývalý náčelník Generálního štábu ČR AČR Jiří Šedivý s vojenským napadením země. Řekl to dnes v České televizi. ČR by se měla podle něj snažit vyvázat ze závislosti na Rusku třeba v oblasti vojenské techniky a mimo jiné ho vyloučit z tendru na dostavbu Dukovan. Premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček dnes uvedli, že existuje důvodné podezření na zapojení agentů ruské tajné služby GRU do výbuchu zjistily české bezpečnostní složky. Ruský diplomatický zdroj řekl agentuře Interfax po oznámení o vyhoštění ruských diplomatů z ČR, že se Praha asi rozhodla zavřít velvyslanectví v Moskvě.

"To by se dalo přirovnat téměř až k vojenskému napadnutí našeho území a narušení naší suverenity. To je něco, co mnoho posledních let neznáme a například jen ten druhý výbuch, který ve Vrběticích proběhl, byl téměř nevysvětlitelný. Pokud je to pravda, tak je vidět, že Rusko opravdu nemá žádné jiné mechanismy než násilí. Na to musíme velmi rezolutně reagovat," řekl Šedivý.

Smyslem akce podle něj mohla být destabilizace situace na českém území v rovině politické i některých dalších.

Vystoupení premiéra a vicepremiéra na mimořádné tiskové konferenci podle Šedivého svědčí o tom, že k takovému aktivnímu vstupu ruských důstojníků na českém území skutečně došlo. "Česko se podle toho musí chovat, bylo to jasný vojenský útok na naše suverénní území," uvedl.

Šedivý řekl, že Rusko se snaží svými aktivitami narušit soudržnost různých států, kromě Ukrajiny podle něj například Estonska. Ruští špioni jsou aktivní v Bulharsku, Itálii i v ČR, uvedl. "Intenzivně se zajímají o to, co se děje v jiných státech, a snaží se dění v nich i ve svůj prospěch ovlivnit," řekl.

Babiš a Hamáček také oznámili, že z Česka bude vyhoštěno 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb. ČR musí opustit do 48 hodin. "Myslím, že to je jen první reakce. Měli bychom se komplexně zabývat vztahem k Rusku," uvedl Šedivý.

"Pokud dnes má naše armáda ještě poměrně velké množství bývalé sovětské nebo ruské techniky (...), měli bychom to zvážit a najít takové řešení, které nás odpoutá od Ruska. Debata o jaderné elektrárně, myslím, by měla být v tomto případě úplně ukončena," uvedl Šedivý a dodal, že možná budou postiženi i někteří podnikatelé, ale suverenita země je podle něj důležitější.