Podle Ruska se Lavrov nemá jak dostat na zasedání OSN v Ženevě

Moskva - Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se podle své mluvčí nemá jak dostat do Ženevy na 49. zasedání Rady OSN pro lidská práva, protože evropské země uzavřely vzdušný prostor pro ruská letadla. Uvedla to dnes agentura TASS. Lavrov má na jednání vystoupit v úterý, očekává se, že se vyjádří k obviněním z represí domácích aktivistů Moskvou a k situaci na Ukrajině.

Podle mluvčí ruské diplomacie Mariji Zacharovové se Lavrov nemůže dostat do Švýcarska, protože evropské země, které s Ruskem sousedí, uzavřely vzdušný prostor pro ruská letadla. "Problémem je však OSN a její generální tajemník. Jsou povinni zajistit, aby delegace dorazily do sídla OSN v Ženevě, a to zejména v době světové krize," prohlásila mluvčí.

Mezi prvními zakázalo ruským letadlům vstup do vzdušného prostoru Česko, v neděli se přidaly například Rakousko, Německo a další evropské země či Kanada. Evropská unie poté ohlásila, že celý unijní vzdušný prostor se uzavře pro všechna ruská letadla včetně soukromých letounů ruských oligarchů. Letecké spojení mezi Evropou a Ruskem tak už prakticky nebude možné.