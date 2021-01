Podle ředitele ND jsou podmínky nového PES nereálné

Praha - Hrát pro pětinu hlediště a za podmínky povinného testování diváků je podle ředitele Národního divadla Jana Buriana za hranicí udržitelnosti. Existuje na tom podle něj shoda mezi řediteli většiny českých divadel a kulturních organizací. ČTK to dnes sdělil mluvčí ND Tomáš Staněk. Zatím neoficiální nová tabulka opatření navázaných na protiepidemický systém počítá s tím, že ve čtvrtém stupni rizika by se mimo jiné i divadla mohla zaplnit z 20 procent kapacity, maximálně však 300 sedícími lidmi s negativním antigenním či PCR testem.

Test by nesměl být starší než 48 hodin, návštěvníci by se museli evidovat a vstupenky by se musely objednávat předem. V systému, který platí nyní, jsou ve čtvrtém i ve třetím stupni rizika divadla pro diváky zavřená.

Konečná verze aktualizované tabulky opatření by měla být hotová během dneška. V pátek ji chce ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) představit vládě. Další zpřísnění systému se podle něj nechystá, patří tam ale doporučení typu nošení respirátorů FFP2 v hromadné dopravě a v obchodech.

"Existuje shoda mezi řediteli většiny českých divadel a kulturních organizací, že hrát za podmínky povinného testování pro 20 procent hlediště je za hranici udržitelnosti," uvedl Burian. "Nevíme, jak bychom kontrolovali diváky, jak by si diváci byli schopni s předstihem zajistit testy, když stále ještě nejsou úplně běžně dostupné, jak bychom se chovali k divákům, kteří již onemocněním prošli, k divákům, kteří přijeli ze zahraničí. Jaká potvrzení a jak bychom archivovali," vypočítal ředitel první české scény možné nedostatky návrhu.

Sami provozovatelé divadel podle Buriana navrhují otevřít divadla pro polovinu diváků s respirátory bez povinných testů, s příslušnými rozestupy, větráním a dezinfekcí. "V hledišti historické budovy umíme vyměnit vzduch například až dvanáctkrát za hodinu," doplnil. Provoz divadla podle něj začíná mít ekonomicky smysl ve chvíli, kdy je možné zaplnit alespoň polovinu hlediště. "Jsme ale připraveni vybrané inscenace hrát pro třetinu kapacity hlediště, protože se nemůžeme diváků dočkat," uvedl.

Národní divadlo zrušilo v první vlně koronaviru od března do 2. července 400 představení, muselo vracet přes 80.000 vstupenek. Na začátku současné sezony Burian uvedl, že za březen až červen divadlu chyběly výnosy 121,3 milionu korun, odhad propadu do konce roku tehdy na počátku září byl 251,8 milionu korun. V červenci už ministerstvo kultury pokrylo ztrátu částkou 117,6 milionu korun.