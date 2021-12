Podle Rady o vyřazení Jablonce v EKL rozhodla už domácí remíza s Randers

Kluž (Rumunsko) - Trenér Petr Rada byl zklamaný, že jablonečtí fotbalisté zakončili skupinu Evropské konferenční ligy porážkou 0:2 v Kluži a nepostoupili do vyřazovací fáze. O konci Severočechů v nové soutěži podle kouče nerozhodl výsledek v Rumunsku, ale především říjnová domácí remíza 2:2 s Randers. Dánský tým přes prohru 0:1 na stadionu Alkmaaru v tabulce "déčka" skončil druhý o bod před Jabloncem a kvalifikoval se do jarního play off.

Jablonec při historicky druhé účasti ve skupině evropských pohárů v šesti utkáních získal šest bodů za úvodní domácí výhru 1:0 nad Kluží, dvě remízy 2:2 s Randers a další domácí nerozhodný výsledek 1:1 s Alkmaarem, na jehož hřišti předtím podlehl 0:1.

"Dnešní výsledek nerozhodl o tom, že jsme nepostoupili. Na postup jsme měli, klíčový byl z mého pohledu domácí zápas s Randers, kde jsme to měli pod kontrolou, měli jsme dost šanci, ale inkasovali jsme v 90. minutě z penalty," citoval Radu z tiskové konference klubový web.

Duel v Kluži rozhodl dvěma góly Gabriel Debeljuh. Jablonečtí několik slibných možností neproměnili, ze 14 střeleckých pokusů pouze dvakrát trefili domácí branku. "Měli jsme asi čtyři šance, ale dojíždíme na střeleckou produktivitu stejně jako v lize," konstatoval třiašedesátiletý trenér.

Nejlepší jablonecký střelec Tomáš Čvančara se proti obraně rumunských mistrů neprosadil a v 67. minutě ho vystřídal další útočník Martin Doležal. "Čvančarovi se sice nedařilo a do tutovky se nedostal, sváděl tam souboje s robustními stopery. Ale on nám udělal dost dobré práce zase v jiných zápasech," uvedl Rada.

Navzdory dvěma inkasovaných gólům pochválil defenzivu Severočechů. "Obrana dnes hrála slušně, Kuba Martinec, (Jaroslav) Zelený. Také (Michal) Surzyn na nezvyklé pozici (levého obránce) si s tím taky poradil. Hráčům nemůžu moc vytknout, snažili se," dodal bývalý kouč české reprezentace, jehož svěřencům patří v domácí soutěži až 12. místo.