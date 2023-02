Podle Půty obžalovaného v korupční kauze odposlechy mluví v jeho prospěch

Liberec - Soud v Liberci ode dneška pokračuje čtením listinných důkazů v projednávání korupční kauzy, v níž je mezi devíti obžalovanými lidmi a pěti firmami i liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Ten se na začátku jednání vyjádřil i k odposlechům přehraných před soudem při minulém líčení. Podle Půty jde o důkaz v jeho prospěch.

"Nic problematického v nich ve vztahu ke mně nezaznívá, drtivá většina odposlechů se mě dokonce vůbec netýká," uvedl před soudem. Půta vinu od počátku odmítá.

Soudem projednává kauza je spojená se dvěma projekty liberecké společnosti Geotermální energie pro občany (GEPO) v Liberci z let 2012 až 2014 téměř za 100 milionů Kč. Obecně prospěšná společnost na ně chtěla čerpat evropské dotace, vyplaceno nebylo nic. Půty se týká jen menší část obžaloby, a to v souvislosti se zajištěním 55milionové dotace pro rekonstrukcí kostela sv. Máří Magdalény v Liberci za 65 milionů. Obžaloba Půtu viní z toho, že přijal úplatek a zneužil pravomoc veřejného činitele, za což mu hrozí pět až deset let vězení.

Obžaloba se částečně opírá o pořízené odposlechy. "Jsem přesvědčený, že přehrané odposlechy a textové zprávy jsou důkazy, které hovoří v můj prospěch," uvedl dnes hejtman. Jeho osobně se podle něj týká jen zlomek z odposlechů a není na nich nic, co by dokazovalo, že se choval či jednal protiprávně.

Podle obžaloby měl úplatek pro Půtu činit 830.000 korun s tím, že 530.000 Kč mu bylo vyplaceno. Peníze měl dostat za to, že jako předseda Regionální rady ROP Severovýchod zajistí zachování rekonstrukce kostela v dotačním programu a změnu financování na průběžné, neboť evropské peníze měly být vyplaceny až po dokončení oprav. To Půta odmítá. Upozornil, že v jednom z odposlechů jiný obžalovaný dokonce hovoří o tom, že "se hejtman odmítá projektu zastávat".

Hejtmana podle obžaloby upláceli obžalovaní pracovníci obžalované firmy Metrostav, s nimiž se scházel na čerpacích stanicích. Podle Půty nic nezákonného neřešili a nešlo o utajované schůzky. "Je to více veřejné místo než místnost v budově krajského úřadu," dodal. Poukázal i na to, že schůzky byly zaznamenané v jeho diáři a některé sjednával jeho sekretariát.

Liberecký soud se případem zabývá podruhé. Napoprvé všechny obžalované zprostil, vrchní soud ale rozsudek zrušil a vrátil k novému projednání. Kauza je nyní ve fázi čtení listinných důkazů, což potrvá minimálně do čtvrtka. Další jednání jsou nařízená na duben a květen.