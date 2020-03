Podle Prymuly nouzový stav neskončí v polovině Velikonoc

Praha - Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zatím nechce předjímat, jestli bude nutné prodloužit nouzový stav, který v Česku platí kvůli epidemii koronaviru do 11. dubna. Řekl to dnes novinářům po jednání vlády. Upozornil ale na to, že data ohledně šíření epidemie zatím nejsou nejpříznivější. Podle předsedy Ústředního krizového štábu Romana Prymuly nepochybně k prodloužení nouzového stavu dojde a neskončí v polovině Velikonoc. O prodloužení by musela rozhodnout Sněmovna.

"V tuto chvíli se k tomu nechci vyjadřovat. My jsme jasně řekli, že prodlužujeme opatření do 1. dubna, a podlé té situace se k tomu budeme vyjadřovat," řekl Vojtěch na dotaz k možnému prodloužení nouzového stavu. Zdůraznil také, že rozhodnutí o prodloužení by bylo na rozhodnutí celé vlády, která by o takový krok musela požádat Poslaneckou sněmovnu.

"Nouzový stav asi neskončí uprostřed Velikonoc, tam nepochybně dojde k nějakému prodloužení," řekl Prymula po jednání krizového štábu. Ten se touto otázkou podle něj nezabýval, protože jde o záležitost vlády. Na novinářský dotaz, zda by i nadále zasedal krizový štáb, pokud by byl nouzový stav zrušen, odpověděl, že krizový štáb by byl nějakým způsobem změněn podle nového systému. "Ty prvky, které tady jsou, tady budou působit v nějaké podobě i nadále, ať tady bude nouzový stav nebo nebude," dodal.

Ministerstvo zdravotnictví teď sleduje, jak se projevují přijatá restriktivní opatření na šíření epidemie. "Zatím se zdá, že data nejsou úplně nejpříznivější, byť se nám daří bránit skokovým nárůstům. Zatím by opatření měla zůstat," řekl Vojtěch.

Na tiskové konferenci po jednání vlády Prymula uvedl, že problematické je například fungování firemních stravovacích provozů, kde se stále potkávají velká množství lidí. "Je třeba, aby se segmentovaly a nepotkávaly se různé skupiny," řekl. Podobná opatření by se podle něj měla přijmout i v zařízeních péče o seniory.

Vojtěch také apeloval na důsledné dodržování restriktivních opatření, a to včetně nošení roušek. Podle něj je to nutné i při cestování v autě, zejména pokud v něm jede víc pasažérů. Kuřáci podle Vojtěcha na veřejnosti také nemohou snímat roušky, aby si zapálili cigaretu, kouřit musejí v soukromých prostorách.

Ministr se také vrátil k testování domácností, ve kterých je jeden nakažený. Karanténa je v takovém případě uložena všem členům domácnosti, testují se ale jen ti, kdo mají klinické příznaky onemocnění.