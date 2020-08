Podle Prymuly by ČR měla mít v půlce roku 2021 dost vakcín

Praha - Česko by mělo mít v polovině příštího roku dostatek vakcín proti koronaviru pro všechny zájemce. Do té doby by mělo být očkování k dispozici hlavně pro lidi z ohrožených skupin. Na tiskové konferenci po jednání zástupců resortu zdravotnictví s vedením Hospodářské komory to řekl epidemiolog a vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula.

"Diskutovali jsme už z Evropské unie centrální nákup vakcíny AstraZeneca pro většinu rizikové populace u nás, to znamená pro 3,6 milionu osob. Probíhají další diskuse s dalšími producenty. V polovině příštího roku tady bude dostatek vakcín i pro zájemce mimo tyto doporučené skupiny. To je jakási limitní doba, po kterou musíme vydržet s opatřeními, která děláme. Pak by situace měla být dramaticky lepší," uvedl Prymula.

Mezi rizikové skupiny patří senioři, lidé s vážnými chorobami či pacienti s chronickým onemocněním.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška je většina nakažených koronavirem nyní bez příznaků či má jen lehký průběh nemoci. Pět procent pacientů končí v nemocnici. U zhruba 0,6 procenta lidí je onemocnění vážné. Celkem 11 procent nemocných tvoří lidé nad 65 let. Také zemřelí jsou většinou lidé ve vysokém věku s mnoha dalšími zdravotními obtížemi.

Ministerstvo zdravotnictví podle svého šéfa Adama Vojtěcha (za ANO) připravuje nyní s hygieniky návrh nových pravidel pro umisťování do karantény a izolace. Týkat by se měla jen pozitivně testovaných a jejich nejbližších kontaktů, popsal ministr. Podle něj by to mohlo mít pozitivní dopad na kulturní či zdravotnická zařízení i na agrární podniky. Karanténa se od září také zkrátí ze 14 na 10 dnů.