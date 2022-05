Podle prvních projekcí zvítězí ve volbách v Severním Irsku separatisté

Belfast - Z prvních výsledků voleb do severoirského regionálního parlamentu, kterému se podle sídla přezdívá Stormont, se zdá, že skončí přelomovým vítězstvím katolické republikánské strany Sinn Féin, uvedla agentura Reuters. V zemi dnes začalo sčítání hlasů po čtvrtečních volbách. Konečné výsledky se očekávají dnes pozdě večer nebo v sobotu brzy ráno. Odhadovaná volební účast krátce před uzavřením místností byla 54 procent, před pěti lety to bylo 74 procent, napsal britský list The Guardian s odvoláním na úřady.

Stormont, který vznikl v roce 1998, má 90 křesel a voliči rozhodují v 18 volebních obvodech. Volební systém jednoho přenosného hlasu je poměrně složitý, a sčítání hlasů tak déle trvá. Pokud komisaři nebudou mít definitivní výsledky do 2:00 (sobota 3:00 SELČ), budou ve sčítání pokračovat až v sobotu ráno, vysvětluje BBC.

Sinn Féin získala k 18:00 SELČ nejméně deset z 90 křesel oproti Demokratické unionistické straně (DUP), která si připsala dvě křesla. Po dvou křeslech získala také Alianční strana Severního Irska (APNI), kterou čeká zřejmě nejlepší výsledek v historii.

První výsledky tak odpovídají předvolebním průzkumům, které naznačovaly, že volby pravděpodobně skončí průlomovým vítězstvím separatistů. Levicové uskupení prosazující sjednocení Irské republiky se Severním Irskem si v sondážích udržovalo náskok před DUP, jež podporuje setrvání této části ostrova ve svazku s Británií.

Vítězství by pro Sinn Féin představovalo historický milník, který by mohl přiblížit kdysi vzdálené vyhlídky na sjednocené Irsko. Výhra levicových nacionalistů, kteří původně vzešli z politického křídla polovojenské organizace IRA, jež usilovala o odtržení od Británie, by status Severního Irska nezměnilo. Referendum nutné k vystoupení ze Spojeného království je v kompetenci britské vlády a pravděpodobně by se uskutečnilo až za několik let.

Psychologické důsledky nástupu irského nacionalistického premiéra by však podle Reuters byly obrovské po sto letech nadvlády probritských stran, které v regionu podporuje převážně protestantské obyvatelstvo.

Nehledě na to, kdo ve volbách zvítězí, budou na sebe obě největší strany zřejmě odkázané při sestavování budoucí vlády. Republikáni a unionisté dodržují od roku 1998 ujednání o dělbě moci na základě velkopáteční mírové dohody, která ukončila dlouholetý konflikt v zemi.

Zároveň se severoirskými regionálními volbami v ostatních částech Británie ve čtvrtek proběhly komunální volby. Jejich průběžné výsledky dnes naznačují úspěch opozičních labouristů a propad, zejména v Londýně, vládnoucích konzervativců.