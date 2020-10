Podle průzkumu UP se životní styl dětí při lockdownu zlepšil

Olomouc - Životní styl dětí v souvislosti s jarní pandemií koronaviru a první vlnou uzavření škol se zlepšil. Podle průzkumu odborníků z Univerzity Palackého v Olomouci v době jarního lockdownu děti více hýbaly, jedly více ovoce a zeleniny a také lépe spaly. K tomu výrazně omezily konzumaci slazených a energetických nápojů. Respondenti také ocenili více času stráveného s rodinou. Na druhou stranu každé páté dítě trpělo osamělostí, sdělili dnes ČTK zástupci UP.

Výzkum v červnu provedli odborníci mezi školáky ve věku 11 až 15 let téměř ve 150 školách v celé republice. Snahou bylo zmapovat pohled na současnou pandemii očima školáků. "Stejně jako na jaře jsou i nyní média plná informací o nárůstu počtu nakažených, o ekonomických dopadech pandemie nebo o technikáliích spojených s uzavřením škol. Ze společenské diskuze jako by ale vypadly problémy dětské populace a otázka, jak školní lockdown prožívá," sdělil dnes ČTK vedoucí badatelského týmu z UP Petr Baďura.

Z výsledků studie vyplývá, že se děti více věnovaly pohybovým aktivitám a pozitivně upravily své stravovací návyky. V době, kdy nemusely vstávat do školy, toho také mnohem víc naspaly. Takzvaná spánková doporučení plnilo v době první vlny koronavirové pandemie bezmála 70 procent z nich. Více než polovina dětí (58,4 procenta) kvitovala více času na společné rodinné aktivity. Skoro dvě třetiny žáků (64,1 procent) zapojených do výzkumu pak uvedly, že uzavření škol jim poskytlo prostor naučit se novým věcem, na které dřív neměly čas, uvedli odborníci.

Výzkumníci však narazili také na negativní aspekty lockdownu. Každému pátému dítěti chyběl v období uzavření škol někdo, s kým by si mohlo promluvit. Pocity osamělosti trpěly ve větší míře dívky a na nedostatek kontaktu poukazovali mnohem více patnáctiletí než mladší školáci. Na druhou stranu i přes nutné omezení společenského kontaktu uvedlo 63 procent respondentů, že se v době krize cítili osamělí zřídka nebo vůbec.

Odborníci se při výzkumu zaměřili také na otázku školních povinností. Z průzkumu vyplynulo, že dvě třetiny školáků (64,6 procenta) měly pocit, že jim školních povinností přibylo, šlo především o sedmáky a deváťáky. Podle vlastních odhadů věnovaly děti plnění školních povinností v průměru dvě a tři čtvrtě hodiny denně (dívky zhruba o 20 minut více než chlapci). Volný čas školáci trávili hlavně v on-line prostoru, vévodilo hraní počítačových her. Chlapci se jim věnovali v průměru tři hodiny denně, děvčata hodinu a deset minut denně. Dívky naopak porážely chlapce v času stráveném na sociálních sítích (2:44 hodin u dívek a 1:55 u chlapců). Poměrně dost času trávili mladí Češi v karanténě také sledováním filmů a videí.

Tým z UP dlouhodobě sleduje a komentuje faktory ovlivňující zdraví českých školáků ve věku 11, 13 a 15 let prostřednictvím tzv. studie HBSC (Health Behaviour in School-aged Children). Ta se komplexně zabývá životním stylem mladé generace.