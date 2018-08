Londýn - Britské veřejné mínění se výrazně posunulo směrem proti odchodu země z Evropské unie, takzvanému brexitu, a vláda viditelně ztrácí důvěru veřejnosti ohledně postupu při jednání s Bruselem. Konstatuje to televizní stanice Sky News na základě svého průzkumu mínění, o jehož výsledcích dnes informuje na webu. Mimo jiné téměř polovina dotázaných se vyslovila pro zachování členství v EU.

Dvě třetiny veřejnosti, a to včetně většiny zastánců brexitu, si myslí, že jednání o vystoupení z unie dopadne pro Británii špatně. Výrazně přitom stoupl počet lidí, kteří jsou přesvědčení, že brexit se negativně dotkne jich samých, ekonomiky a vůbec celé země.

Podle výsledků sondáže 78 procent Britů zastává názor, že vláda při rozhovorech o brexitu nepostupuje dobře. To je o 23 procentních bodů více než při předchozím průzkumu z března. Jen deset procent si naopak myslí, že kabinet premiérky Theresy Mayové při těchto jednáních odvádí dobrou práci, což představuje pokles o 13 procentních bodů.

Plná polovina respondentů podpořila myšlenku uspořádání referenda, v němž by se vyjádřili k tomu, zda chtějí unii opustit na základě dohody dojednané vládou, nebo odejít bez dohody, nebo v EU setrvat. Proti referendu se vyslovilo 40 procent dotázaných a zbylých deset procent bylo nerozhodných.

Z nabízených možností si setrvání v evropském bloku vybralo 48 procent respondentů, odchod bez dohody 27 procent a brexit s dohodou 13 procent. Osm procent dalo najevo, že by nehlasovalo, a tři procenta se neuměla rozhodnout.

Agentura Reuters poznamenala, že méně než osm měsíců, jež Británii zbývají do očekávaného opuštění EU, stále není jasné, jak bude vypadat vzájemný obchod. Mayová se snaží vybojovat výhodnou dohodu s Bruselem, ale ve vlastní Konzervativní straně čelí ohledně okolností brexitu rebelii. Ministerská předsedkyně přitom zintenzivňuje plány na možný brexit bez dohody, což by ovšem mělo na britskou ekonomiku tvrdý dopad. Takový scénář by podle Reuters mohl vylekat finanční trhy a vykolejit obchodní toky v Evropě i mimo ni.