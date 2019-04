Paříž - Vyšetřování příčin požáru pařížské katedrály Notre-Dame zatím nedává žádný důvod domnívat se, že oheň byl založen úmyslně. Informoval o tom dnes pařížský prokurátor Rémy Heitz. Podle něj nyní na případu pracuje přes 50 lidí a ti stále předpokládají, že oheň způsobila blíže nespecifikovaná nehoda.

Požár v pařížské katedrále Notre-Dame, který propukl v pondělí večer, se dnes dopoledne podařilo zcela uhasit. Informoval o tom velitel zásahu. Na místě bude nyní hlídkovat zhruba stovka hasičů, kteří budou dohlížet na bezpečnost požářiště a zaměří se na statiku stavby. Jejich úkolem bude rovněž zaznamenat spolu s odborníky přesný rozsah škod a zajistit převoz cenných artefaktů z chrámu.

Příčina požáru dosud není známá a vyšetřování pokračuje. Pařížská prokuratura již v pondělí oznámila, že oheň podle předběžných zjištění vznikl neúmyslným zaviněním, podle nezávislých odborníků nejspíše v souvislosti s projektem renovace špičky kostelní věže. Podle rektora katedrály, biskupa Patricka Chauveta, byla všechno protipožární opatření v chrámu v pořádku.

V katedrále Notre-Dame se v době vzniku požáru prováděly rozsáhlé renovační práce. "Na místě pracovalo pět společností. Počínaje dneškem začneme s dotazováním pracovníků těchto firem," uvedl prokurátor.

Hasiči dnes dopoledne před 10:00 SELČ oznámili, že se jim oheň, který propukl v pondělí večer, podařilo zcela uhasit. Prokurátor upřesnil, že první zprávy o možném požáru hasiči dostali v pondělí v 18:20 SELČ, tehdy se však při kontrole žádné známky šířícího se ohně nenašly. Teprve po druhém poplachu v 18:43 se zjistilo, že se oheň objevil v oblasti krovu. Mezitím byl chrám evakuován, protože krátce předtím v něm začala mše.

Statici nyní budou muset určit, nakolik je konstrukce gotického chrámu porušená a zda vydrží.

Požár vypukl v pondělí okolo 18:50 SELČ. Zhruba po pěti hodinách francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že to nejhorší se podařilo odvrátit. Při požáru byli lehce zraněni tři lidé, z toho dva policisté a jeden hasič.

Macron veřejnosti slíbil, že katedrála bude obnovena a že chystá vyhlášení mezinárodní sbírky. Krátce poté se objevily i první nabídky finanční pomoci z domova i ze zahraničí. Francouzský miliardář François-Henri Pinault, ředitel mezinárodní luxusní skupiny Kering, slíbil na obnovu 100 milionů eur (2,6 miliardy Kč). Dalších 200 milionů eur (přes pět miliard korun) chce na rekonstrukci chrámu věnovat rodina Arnaultových a její koncern luxusního zboží LVMH. Starostka Paříže Anne Hidalgová se chystá ve prospěch obnovy katedrály uspořádat dárcovskou konferenci.

Škody na devět století staré památce jsou značné. Generální vikář pařížské arcidiecéze Philippe Marsset, který směl dovnitř kostela v noci nahlédnout, popsal, že prostor vypadá jako po bombardování "Je to 850 let, co byl tento chrám vystavěn, přečkal války, přečkal bombardování, přečkal všechno," citovala šokovaného katolického hodnostáře agentura AFP.

Velkou část cenných uměleckých a liturgických předmětů se z hořícího chrámu Notre-Dame nicméně podařilo zachránit, řekl dnes ministr kultury Franck Riester. V bezpečí je například trnová koruna nebo roucho svatého Ludvíka, požár v pořádku přečkalo i rozetové vitrážové okno na severní fasádě. Osud mnoha dalších artefaktů je však stále neznámý, podle francouzských médií se dosud neví, zda a jak plameny poškodily varhany, sousoší Piety na hlavním oltáři nebo zvony.

Svět vyjadřuje Francii kvůli Notre-Dame lítost a nabízí pomoc

Zahraniční státníci vyjadřují lítost kvůli požáru pařížské gotické katedrály Notre-Dame a nabízejí Francii pomoc. Vzkazy podpory adresované francouzským občanům a politickým představitelům přišly od papeže Františka, amerického prezidenta Donalda Trumpa, ruského prezidenta Vladimira Putina, od vrcholných představitelů Evropské unie, ale i z Japonska či Libanonu. Mnoho států včetně Česka se už ozvalo s konkrétními návrhy a chce na obnovu chrámu finančně přispět.

Hlava katolické církve vyjádřila "šok a lítost" nad zprávami o požáru chrámu, který je podle papeže "symbolem křesťanství ve Francii a v celém světě", uvedl v oficiálním vyjádření vatikánský mluvčí Alessandro Gisotti.

Ruský prezident Putin označil požár za tragédii, která způsobila bolest v srdcích všech Rusů. Šéf Bílého domu Trump prohlásil, že katedrála je "jedním z největších světových pokladů". Slova útěchy nabídla v dopise francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi rovněž britská královna Alžběta II., kterou požár "hluboce zarmoutil". Podle libanonského premiéra Saada Harírího je požár "tragédií pro lidstvo".

Mluvčí japonské vlády uvedl, že zkáza katedrály je ztrátou pro celý svět a jihokorejský prezident Mun Če-in vyzval, aby se země spojily a pomohly pařížské památce opět vstát z popela. "Naši lásku k lidstvu můžeme zralým způsobem dokázat při rekonstrukci," zdůraznil Mun. "Francie nezůstane v této hodině sama," ujistil německý prezident Frank-Walter Steinmeier

Na požár chrámu reagovala se smutkem i řada představitelů světových církví. Patriarcha koptských křesťanů Tavadros II. uvedl, že poškozená katedrála je "ztrátou pro celé lidstvo". Imám káhirské mešity Al-Azhar, šajch Muhammad Ahmad Tájib, na facebooku napsal: "Naše srdce jsou s našimi bratry ve Francii." Vatikánský ministr kultury, kardinál Gianfranco Ravasi, zase katedrálu přirovnal k živé bytosti a vyjádřil přesvědčení, že po obnově opět znovu bude "tlukoucím srdcem Francie".

Mnoho světových lídrů už nabídlo konkrétní pomoc včetně finančních příspěvků. Český kabinet čeká na rozhodnutí francouzské vlády o postupu rekonstrukce a organizování sbírky, ministr kultury Antonín Staněk ale už v pondělí nabídl pomoc českých odborníků při obnově chrámu. Asistenci v podobě expertů nabídl například i Vatikán.

"V sázce je mnohem víc než materiální pomoc. Požár katedrály Notre-Dame nám znovu připomněl, že nás spojuje něco mnohem důležitějšího a hlubšího než smlouvy," řekl dnes v projevu před Evropským parlamentem předseda Evropské rady Donald Tusk.

Šéf europarlamentu Antonio Tajani pak vyzval poslance, aby na rekonstrukci přispěli svým denním platem. Pokud by všech 751 europoslanců na Tajaniho apel zareagovalo poskytnutím denní části svého hrubého platu, který se pohybuje kolem 8760 eur (cca 225.000 korun) měsíčně, shromáždili by přibližně 330.000 eur (kolem 8,4 milionu korun).

"Polsko ví, jaké to je ztratit v ohni kulturní dědictví. Sami jsme vystavěli Varšavu ze sutin. Katedrálu Notre-Dame obnovíme společně jako Evropané," uvedl už v pondělí na twitteru polský premiér Mateusz Morawiecki.