Podle Příhody se sudí během podzimu zlepšili, kluby prý necítí tendenčnost

Praha - Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR se podle předsedy Radka Příhody po jeho prvním půlroce ve funkci posunula zhruba tak, jak očekával. V závěru podzimní části ligové sezony cítil, že se výkony sudích zlepšují. Mrzí ho některé nepovedené zápasy, je však rád, že kluby v chybách nevidí tendenční řízení. Během zimního turnaje Tipsport ligy bude komise testovat takzvanou kalibrovanou čáru pro posuzování ofsajdů.

"Jde to asi tak, jak jsme očekávali. Výkony nebyly špatné. Kdyby nebyly dva tři zápasy, které se nepovedly, bylo by to dobré. Je pořád co zlepšovat, v rozhodcovství nikdy nebudete spokojený," řekl na tiskové konferenci Příhoda, který se stal šéfem komise krátce po červnovém zvolení nového vedení FAČR. "Naším největším vítězstvím je zpětná vazba od klubů. Říkají, že chyby se dějí, ale že tam necítí tendenčnost," doplnil člen komise Libor Kovařík.

Nová komise v průběhu podzimu stále častěji dávala šanci i mladým rozhodčím. "Tím pádem očekáváme, že budou i více chybovat. Věděli jsme, že když do toho rizika půjdeme, chyby budou. S tím počítáme," uvedl Příhoda.

"Musím říct, že poslední kola byla lepší. Samozřejmě tam byly zápasy, které rezonovaly a které jsme pojmenovali. Ale z těch posledních kol se nám zdálo, že se nám výkony zlepšují. Čeká nás ještě jaro a to je vždy složitější část soutěže. Situace v tabulce je velmi vyrovnaná, hraje se o poháry, o titul, o sestup," doplnil bývalý ligový rozhodčí.

V minulém týdnu se sudím v čele s hlavním Janem Petříkem nepovedlo osmifinále domácího poháru mezi pražskou Slavií a Zlínem, v němž hostující "Ševce" při porážce 1:3 poškodili ve třech situacích. Komise jen pár minut po utkání omezila rozhodčím delegaci na víkendové ligové kolo. "S rozhodčími jsme si ty chyby rozebrali. Je třeba říct, že ty situace nebyly úplně lehké na posouzení. Stáhli jsme je z delegace, věděli jsme, že nebudou v pohodě," poznamenal Příhoda.

Pochvalovat si naopak mohl výkon Dalibora Černého v nedělním závěrečném utkání ligového podzimu mezi Ostravou a Slavií (3:3). Nepříliš zkušený sudí správně vyloučil dva hostující hráče a proti Pražanům také nařídil dvě penalty.

"Šli jsme trochu do rizika. Před zápasem jsme dostali několik e-mailů a na sociálních sítích se psalo, že takhle to nejde, dávat takového rozhodčího na takhle důležitý zápas. A on to zvládl, zápas se mu povedl. Líbil se nám také třeba výkon rozhodčího v zápase Bohemians 1905 - České Budějovice," uvedl Příhoda.

V zimní přestávce bude komise zkoušet kalibrovanou čáru pro posuzování ofsajdů. "Sehnali jsme určitou nabídku, která je docela přijatelná. Budeme to testovat během Tipsport ligy. Je to v řádech milionů korun. Uvidíme, jestli to bude kompatibilní s technikou, která je k dispozici. Pokud to bude fungovat, budeme tlačit, aby tu byla ta čára co nejdříve. Myslím, že to pomůže fotbalu obecně," prohlásil Příhoda.

Složení listiny rozhodčích pro jarní část může ovlivnit korupční aféra kolem bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra. V médiích se v minulých dnech objevily části policejních odposlechů, v nichž figurují i jména sudích. Etická komise, která se kauzou zabývá, má další zasedání v příštím týdnu.

"Nechci spekulovat, o kolik rozhodčích by se mohlo jednat. Čekáme jen na vyjádření etické komise, která má přístup do spisu," uvedl Příhoda. Je možné, že listinu budou muset opět doplnit nezkušení sudí. "Na podzim jsme sledovali zápasy třetí ligy a vybrali jsme mladé rozhodčí, které bychom chtěli vzít k nám do ligy a co nejdříve jim dát šanci," doplnil.

Jisté je, že na jaře už na listině nebude mezinárodní sudí Ondřej Pechanec, který se rozhodl ukončit kariéru. "Nečekal jsem to. Celkově je vyčerpaný z fotbalového prostředí. Myslím, že nějaká stopa po něm zůstala," uvedl Příhoda. "Co se týče zahraničních rozhodčích pro jarní část, tak se s komisí bavíme zatím pouze o derby (Slavia - Sparta)," dodal Příhoda.