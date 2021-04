Podle představitele EMA je spojitost mezi vakcínou od AstraZeneky a trombózami

Řím - Podle šéfa vakcinační strategie Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) existuje spojitost mezi vakcínou od firmy AstraZeneca a případy trombózy. Marco Cavaleri, který v EMA vede tým zajišťující schvalování vakcín, to dnes řekl italskému deníku Il Messaggero. "Je stále obtížnější říci, že neexistuje žádná souvislost mezi vakcínou AstraZeneky a velmi vzácnými případy neobvyklých krevních sraženin," prohlásil Cavaleri. "Podle mého názoru můžeme nyní říci, že je jasné, že tam spojitost s vakcínou je. Co přesně tuto reakci způsobuje, ale zatím nevíme," dodal. Cavaleri hovořil o vyšetřování případů trombóz, které se vyskytly u lidí pod 55 let, zejména u žen.

Uvedl také, že hodnocení a vyšetřování případů je stále "daleko od dokončení" a že tento týden EMA poskytne "předběžné vyjádření". Nebude ale zatím zřejmě schopna upřesnit věkové kategorie, v nichž se očkování nedoporučuje, jako to už udělaly některé země.