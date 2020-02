Podle Pounda mohou pořadatelé OH ještě tři měsíce vyčkávat

Tokio - Pořadatelé olympijských her v Tokiu mají podle člena Mezinárodního olympijského výboru Dicka Pounda ještě tři měsíce čas, aby vyčkávali a sledovali vývoj epidemie koronaviru. Teprve poté bude potřeba zaujmout definitivní stanovisko a konání soutěží potvrdit nebo zrušit.

Případná změna termínu by podle Pounda byla u akce rozměrů olympijských her nesmírně složitá. "Nemůže se prostě říct, uděláme to v říjnu," řekl Pound v rozhovoru pro agenturu AP. Změna termínu by podle něho zasáhla do kalendářů všech soutěží v kolektivních sportech a do programu držitelů televizních práv.

Prakticky neproveditelná je podle kanadského funkcionáře i změna dějiště. "Je jen málo měst na světě, která by v takto krátkém časovém horizontu mohla pořádání převzít," řekl.

Příprava sportovců by proto podle něj měla pokračovat podle plánu. "Podle toho, co zatím víme, budete všichni v Tokiu. Všechno v této chvíli hovoří pro to, že vše bude jako obvykle. Takže se soustřeďte na sport a buďte si jisti, že vás MOV nevyšle do pandemické situace," vzkázal nejdéle sloužící člen MOV, jenž působí v olympijském výboru od roku 1978.

S finálními přípravami je podle sedmasedmdesátiletého Pounda možno v krajním případě vyčkávat do zhruba dvou měsíců před zahájením. To je v Tokiu naplánováno na 24. července, což by pořadatelům dávalo čas na konečné rozhodnutí do konce května. "Pak už se musí začít zajišťovat fungování ostrahy, stravování, olympijská vesnice, hotely, televizní společnosti začnou budovat svá studia," vypočítal. "Pak se budeme muset zeptat, je to dostatečně pod kontrolou, abychom mohli s důvěrou jet do Tokia, nebo ne?," dodal.

Japonští pořadatelé počítají pro olympijské hry se zhruba 11.000 sportovci, pro paralympijské hry, které v Tokiu navážou od 25. srpna, se očekává účast asi 4400 sportovců.

V moderní historii olympijských her, která se datuje od roku 1896, se soutěže rušily jen v době světových válek. Poprvé se neuskutečnily plánované hry v Berlíně v roce 1916. V roce 1940 se měla olympiáda konat shodou okolnost rovněž v Tokiu, o čtyři roky později měl být dějištěm Londýn.

Dosud se po celém světě virem nakazilo více než 80 tisíc lidí, z toho 77 tisíc v Číně, která hlásí přes 2600 mrtvých. Šíření koronaviru už výrazně ovlivnilo globální sportovní kalendář.