Podle Pompea jsou důkazy, že virus pochází z čínské laboratoře

Washington - Podle amerického ministra zahraničí Mikea Pompea existuje mnoho důkazů o tom, že koronavirus pochází z laboratoře v čínském Wu-chanu. V rozhovoru s televizí ABC dnes ale šéf diplomacie USA odmítl říct, zda se domnívá, že Peking virus vypustil záměrně. Podle Pompea to není poprvé, kdy je svět vystaven nebezpečí kvůli viru uniklému omylem z čínských laboratoří.

"Existují nesmírné důkazy o tom, že vzešel odtud," prohlásil Pompeo s poukazem na laboratoř ve Wu-chanu. "Čína je známá sklonem infikovat svět a využívat laboratoří, aniž by respektovala normy," pokračoval Pompeo. "Není to poprvé, co je svět vystaven nebezpečí kvůli viru pocházejícímu z čínských laboratoří," dodal.

Pompeo se podle agentury Bloomberg nevyjádřil k tomu, zda byl vir uměle vytvořený. Poznamenal ale, že souhlasí se zprávou amerických tajných služeb, které vylučují genetickou modifikaci viru nebo jeho umělé vytvoření.

Americký politik také vyjádřil politování nad nedostatkem spolupráce čínských úřadů na osvětlení původu pandemie. "Stále brání přístupu Západu, nejlepším lékařům," postěžoval si Pompeo. "Je potřeba, abychom tam mohli vstoupit. Stále nemáme vzorky viru, které potřebujeme," upozornil Pompeo.

Američtí představitelé už dříve naznačovali i možnost, že koronavirus pochází z čínské laboratoře. Prezident Donald Trump ho ve čtvrtek dal do spojitosti s Virologickým ústavem ve Wu-chanu a hrozil Číně sankcemi.

Australský týdeník Saturday Telegraph o víkendu informoval o tajné zprávě aliance tajných služeb pěti zemí (USA, Británie, Austrálie, Kanady a Nového Zélandu) Five Eyes, která poukazuje na zatajování čínských úřadů a na riskantní výzkum ve wuchanské laboratoři, v níž se nový koronavirus v prosinci poprvé objevil. Dokument však podle australského listu ukazuje i na nejednotnost ohledně podezření, zda virus skutečně pochází z Virologického institutu ve Wu-chanu.