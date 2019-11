Podle Petříčka ČR po roce 1989 rychle splnila cíle, výzvou je, co dál

Praha - Česko po revolučním roce 1989 naplnilo vstupem do Severoatlantické aliance a Evropské unie v letech 1999 a 2004 poměrně rychle své základní cíle, výzvou pro něj od té doby je, jak s tím naložit. Při dnešní debatě na téma vývoje české zahraniční politiky v posledních 30 letech v pražském Skautském institutu to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Ministr vyzdvihoval přínosy EU, za nepříliš aktuální označil otázku vstupu Turecka do unie.

Petříček uvedl, že Česko dosáhlo vstupu do NATO a EU možná rychleji, než samo čekalo. "Nová výzva 15 let poté je, jak máme nakládat s tím, že jsme plnoprávnými členy společenství EU a NATO. Naše identita byla dlouho určována tím, kam směřujeme, ale najedou jsme došli do cíle a teď je otazník, co jsou ty další," konstatoval.

Česko by si podle Petříčka mělo definovat "malé krůčky", kterými by chtělo v rámci západního společenství postupovat dál. Také by se mělo naučit, jak v Evropě obhájit své názory a nebýt frustrováno tím, že při tom musí dělat kompromisy.

Podstata projektu EU je stále funkční a naplňuje důvody, proč unie vznikla, míní Petříček. "Nemusíme mluvit o nějaké dalekosáhlé reformě institucí, pojďme zkonsolidovat to, co máme, přiblížit unii lidem," řekl. Výčet výhod členství v unii by se podle něj neměl zužovat jen na to, že do ČR plynou finance. Unie umožňuje vyjednávat s velmocemi, jako je třeba Čína, s větší silou, než by ČR mohla sama.

NATO podle Petříčka potřebuje vnitřní reflexi. "Přes všechny komplikace aliance zajišťuje své poslání, ke kterému byla vytvořena," uvedl. S ohledem na nedávnou ofenzivu Turecka na severu Sýrie připustil, že s tímto členem aliance mají ostatní státy některá nedorozumění. Turecko se podle něj odklání od řady sdílených hodnot. "Nemyslím si, že je velmi aktuální otázka, že by mohlo být členem EU," míní.