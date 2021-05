Podle Pešána tým srazila nesmyslná vyloučení a chystá oživit tým dělníky

Riga - Nejhorší vstup do mistrovství světa v historii samostatné české hokejové reprezentace prožívá na turnaji v Rize výběr kouče Filipa Pešána, který po páteční ztrátě proti Rusku (3:4) podlehl i dnes Švýcarsku (2:5). Soupeři podle Pešána výrazně pomohla nesmyslná vyloučení jeho svěřenců, při kterých Švýcaři využili čtyři početní výhody. Třiačtyřicetiletému bývalému trenérovi Liberce hlavně chybí u jednotlivých formací pracovitost a chystá se jejich složením zamíchat.

"Dostali jsme sedm dvouminutových trestů, většina z nich bylo naprosto nesmyslných a nic neřešících, z toho byly čtyři inkasované branky. Myslím si, že k tomu není co dodat," hodnotil utkání Pešán v on-line rozhovoru s novináři.

"Oba zápasy pro nás byly velmi důležité a už není pro nás za co se schovávat. Hráli jsme oba ty zápasy s velmi dobrými soupeři, měli jsme je daleko víc zlobit, než se nám povedlo. Měli jsme získat nějaké body, bohužel se tak nestalo. Teď už je to na nás, jestli v té skupině s tím ještě něco uděláme. Máme ještě dost zápasů na to se stabilizovat a zabojovat," uvedl ke komplikacím před dalšími souboji s Běloruskem, Švédskem, Velkou Británií, Dánskem a Slovenskem.

Tým je podle něj nutné nastartovat. "Minimálně se dá opřít o kluky, kteří byli jak včera, tak dneska v naší čtvrté formaci. Naše suverénně nejlepší formace byla Flek, (Adam) Musil, Smejkal, i Matěj Blümel hrál výborný zápas," uvedl Pešán.

Od třetí třetiny zařadil debutujícího Blümela do první formace k Janu Kovářovi a Dominiku Kubalíkovi, v druhém útoku hráli Jakub Vrána, Filip Chytil a Filip Zadina. "Nepomohlo to. Kluci byli potom možná až přemotivovaní. Viděl jsem, že chtějí, ale bohužel zápas už šel pro nás z kopce. Čím víc se kluci snažili, tak tím hůř reagovali v situacích, kde potom zbytečně faulovali, a bohužel zápas dopadl, jak dopadl," uvedl.

Pešán chystá ve složení týmu další změny. "Zkusili jsme si nějakou sestavu, zkusili jsme si spojit kluky z NHL do dvojic, do trojic, bohužel mi chybí v každé pětce tvrdá práce. Využijeme tyhle kluky k tomu, abychom přidali dělníky do každé lajny, a zkusíme vytvořit nové útoky," prohlásil Pešán.

"Bohužel se nám zatím se nám nepovedlo bojovat v místech, kde to bolí. Naše druhá branka v dnešním zápase byla ukázka toho, že tihle kluci do brány jdou, a není náhoda, že Kuba Flek nebo Jirka Smejkal vstřelili branky," navázal kouč.

Do třetí třetiny za stavu 1:3 nasadil místo jedničky Šimona Hrubce do branky Romana Willa a zatím je podle něj předčasné mluvit o tom, kdo bude chytat v pondělí s Bělorusy. "Je to moc brzo po utkání. Dostali jsme za dvě utkání devět branek, což není dobrá vizitka nejen brankářů, ale i celé naší defenzivy, i když dneska jsme inkasovali hodně branek v oslabení. Ale bude to teď předmět debaty mezi trenéry," prohlásil.

Přes neúspěch podle Pešána tým hrál lépe než s Rusy. "Měli jsme víc pohybu a žili jsme zápasem víc. Nebyli jsme tak zalezlí jako včera, přesto to na soupeře nestačilo. Je to málo a ten tým má rozhodně na víc. Proto jsem ani k němu po utkání nemluvil, ty věci byly řečené několikrát. Je na týmu, aby se probral, my tomu pomůžeme změnou v sestavě. Pomůžeme tomu už nějakou klidnou debatou, tým si musí sám tým nalít čistého vína a vstoupit do zápasu daleko lépe," řekl Pešán.

"Je to jednoznačně i moje vina. Je to v současné chvíli i vina mé nominace, ale já pořád věřím, že zatím máme za sebou dvě utkání s velice silnými soupeři. Možná jsme vyzkoušeli hrát kombinační jednoduchý hokej, který nebolí, a je vidět, že tohle není ta cesta. My se musíme vrátit do práce, navlíknout si montérky a já doufám, že to tak bude už v dalším zápase, a uzpůsobím tomu sestavu," dodal Pešán.