Podle Pešána je výsledek dvacítky neúspěch, ale více čekat nešlo

Generální manažer týmu Filip Pešán sleduje 11. prosince 2019 ve Frýdku-Místku trénink české hokejové reprezentace do 20 let před mistrovstvím světa v Ostravě a Třinci. ČTK/Pryček Vladimir

Praha - Sedmé místo české hokejové reprezentace do 20 let na mistrovství světa v Ostravě a Třinci je podle šéftrenéra Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Filipa Pešána rozhodně neúspěch. V hodnocení výkonů juniorského týmu ale zároveň přiznal, že s ohledem na sílu hráčů ročníku 2000, kteří tvořili základ výběru, velké ambice před začátkem turnaje neměl.

"Za mě osobně je výsledek na mistrovství světa v Ostravě jednoznačně neúspěch," uvedl na dnešním setkání s novináři Pešán. "Já jsem ale čekal daleko lepší výsledek (spíše) na loňském mistrovství v zámoří, kde byl ročník kolem Martina Nečase velmi silný. Tam jsem cítil určité zklamaní. Se současným týmem do 20 let jsem moc velké ambice neměl," dodal Pešán, který byl generálním manažerem juniorské reprezentace a úzce spolupracoval s hlavním trenérem Václavem Varaďou.

Konkrétně ale vystoupení českých hokejistů hodnotit nechtěl s ohledem na to, že turnaj bude teprve řešit výkonný výbor ČSLH, na kterém analýzu přednese Varaďa. Již v průběhu šampionátu ale Pešán vystoupil na semináři pro trenéry a tématem byly i první české zápasy na turnaji. "A byl jsem hodně kritický," přiznal Pešán.

Češi v Ostravě v základní skupině porazili Rusko, uhráli bod s USA a prohráli s Německem, Kanadou a ve čtvrtfinále se Švédskem. "Výsledkově se turnaj ne úplně povedl, ale nebyl to žádný kolaps," uvedl Pešán. "To, jakým způsobem se tým prezentoval, jakou hrou, jakou dovedností hráči disponují, je na velkou další debatu," uvedl.

Čeští hokejisté se na šampionátu soupeřům vyrovnali prakticky jen týmovou hrou a bojovností. "Jestli je to smutné? Je to velmi smutné. Už jsem o tom několikrát hovořil. Není to pouze výsledek trenérského štábu na dvacítkách a posledních několika let. Je to obrázek celé společnosti. Česká společnost je přejedená, bez motivace a v komfortu, ve kterém kluci vyrůstají, je bohužel nečeká nic jiného," řekl Pešán.

Problémem současného vedení českého podle něj je, že nejenže vymýšlí cestu, kterou má sport jít, ale zároveň vymýšlí, jak vše kontrolovat. "A jak přemluvit trenéry v klubech, rodiče, hráče k tomu, aby vůbec pracovali. Takový je reálný stav české společnosti a českého hokeje," podotkl Pešán.

Stejně jako prezident hokejového svazu Tomáš Král i Pešán preferuje, aby juniorskou reprezentaci vedl trenér, který nebude působit v klubu. Ani pokud se tak ale stane, nezmění se ambice českých týmů na dalších juniorských šampionátech a spíše než na boje o medaile bude myslet na postup do čtvrtfinále.

"Kdo viděl diametrální rozdíl mezi námi a Švédskem, tak jiné ambice než ty, které máme v současnou chvíli, mít nemůžeme. To je realita. Chceme se udržet v nejlepších skupinách mistrovství světa, hrát nejlepší turnaje pro další ročníky, které doufáme, že budou lepší. Pro ročníky, které přijdou třeba za deset let. Pak bude vidět práce, která se smysluplně děje. Jestli má ale někdo pocit, že Pešán přijde na svaz, bouchne rukou do stolu a vyhrají se dvacítky, tak já to nevidím," podotkl Pešán, který na svaz nastoupil v květnu loňského roku.