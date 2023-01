Podle Pavla jsou reformy penzí a daní nezbytné, je nutné je lidem vysvětlit

Praha - Podle zvoleného prezidenta Petra Pavla jsou reformy penzí a daní pro Česko nezbytné, není možné je dál odkládat a je potřeba je lidem začít vysvětlovat. Řekl to dnes večer v rozhovoru pro televizi Nova. Přibližování obou reforem zmínil jako součást svého plánu ve funkci. O důchodové reformě se v ČR debatuje léta. Zatím se ji nepodařilo prosadit a nenašla se na ní širší politická shoda. Podle expertů je potřeba změnit i nastavení daní. Vláda reformu penzí chystá.

Podle Pavla je nejvyšší čas s reformami začít. "My si opravdu nemůžeme dovolit zase další odklady. Ty by se nám velice vymstily. Čím později s tím začneme, tím horší to bude. Je třeba to začít lidem vysvětlovat," uvedl. Míní, že daňový systém by měli přezkoumat odborníci a měli by připravit nové nastavení, který by měl dostatečný přínos pro státní pokladnu a co nejméně zatěžoval ekonomiku a občany. S výsledným propočítaným modelem a konkrétními návrhy by se měla pak seznámit veřejnost. "To, s čím bychom ji měli seznámit teď, je to, že si nemůžeme dovolit neudělat důchodovou reformu a nevysvětlit na konkrétních příkladech, proč to musíme udělat a jaký by mělo dopad, kdybychom s tím zase chtěli otálet," dodal Pavel.

Podporu prosazování reforem Pavel zmínil jako dlouhodobější úkol. Bez reformních změn se podle prezidenta česká ekonomika neposune kupředu. V nejbližší době se chce soustředit ale na to, jak se v Česku a v jednotlivých regionech daří zvládat ekonomickou krizi.

Česká společnost stárne. Život se prodlužuje a seniorů přibývá. Český důchodový systém se propadá do dluhů. Příjmy z odvodů na pokrytí výdajů na penze nestačí. Letošní schválený rozpočet počítá zatím se schodkem 62,5 miliardy korun. Tato suma nezahrnuje ještě výdaje na plánovanou letní mimořádnou valorizaci důchodů kvůli inflaci. Ekonomové i někteří politici zdůrazňují, že důchodový systém není v nynější podobě udržitelný.

Reformu k zajištění penzí i pro budoucí důchodce slíbila Fialova vláda ve svém programovém prohlášení. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) tento týden novinářům řekl, že chce návrhy v příštích týdnech projednat v koalici i s opozicí, poté je zveřejní. Zatím zmínil třeba dřívější penze pro lidi v náročných profesích či zkrácení povinné doby placení pojistného z 35 na 25 let. Zvednout by se měla i solidární část penze, která je pro všechny stejná. Národní ekonomická rada vlády (NERV) kvůli zadlužování státu doporučila omezit předčasné důchody, zpomalit valorizace či pokračovat od 30. let pak postupně dál v pomalém zvyšování důchodového věku. Odsouvání věkové hranice by se týkalo dnešních třicátníků a dvacátníků. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) radí také sblížit odvody zaměstnanců a živnostníků.

Podle některých expertů je daňový mix v Česku zastaralý a měl by se nastavit jinak. Změny by se mohly týkat třeba majetkových daní.