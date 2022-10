Podle Orbána by o příměří s Ruskem měly vyjednávat Spojené státy, a ne Ukrajina

Berlín - Podle maďarského konzervativního premiéra Viktora Orbána by o příměří na Ukrajině mělo jednat Rusko se Spojenými státy. Za USA by ale neměl vyjednávat současný prezident Joe Biden, ale jeho předchůdce v úřadu Donald Trump, řekl Orbán během návštěvy Berlína. Napsala o tom agentura DPA.

"Příměří musí nastat ne mezi Ruskem a Ukrajinou, ale mezi Amerikou a Ruskem," řekl Orbán. "Kdo si myslí, že tato válka bude moci být ukončena jednáním mezi Ruskem a Ukrajinou, nežije na tomto světě. Mocenská realita je jiná," uvedl. Dodal, že Ukrajinci se mohou ruské armádě bránit jen díky tomu, že je podporují Spojené státy. "Proto se musejí dohodnout Američané s Rusy. Pak válka skončí," uvedl také.

Kvůli tvrdým výrokům na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina nepovažuje Orbán Bidena za vhodného vyjednavače. "Naděje na mír se jmenuje Donald Trump," uvedl šéf maďarské vlády na debatě organizované časopisem Cicero a listem Berliner Zeitung.

Orbán je v Německu na několikadenní návštěvě, během níž se v neděli sešel s bývalou kancléřkou Angelou Merkelovou a v pondělí s nynějším šéfem spolkové vlády Olafem Scholzem. Po jejich schůzce se nekonala tisková konference, což je podle agentury DPA nezvyklé. "Mám potěšení vám oznámit, že (Scholz) ještě žije. Já také. Náš rozhovor byl tedy užitečný," řekl po dvouhodinovém jednání s německým kancléřem Orbán.

Orbán dlouhodobě kritizuje Evropskou unii, od začátku ruské invaze na Ukrajinu je to kvůli sankcím, jež sedmadvacítka na Moskvu uvalila. Dnes řekl, že "sankce v jejich současné podobě nás ničí". Kdyby byly vytvářeny inteligentněji, nebyly by v současnosti ceny energií tak vysoké, míní Orbán. "V otázce energií jsme trpaslíci a Rusové obr. Trpaslík sankcionuje obra. A pak se divíme, že umírá trpaslík," řekl šéf maďarské vlády.

Maďarský premiér, známý svým vstřícným postojem k Rusku, se už minulý měsíc vyslovil pro zrušení protiruských sankcí. Pak by ceny energií podle něho klesly, snížila by se inflace a evropská ekonomika by se vyhnula hrozící recesi.