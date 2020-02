Podle odhadů slovenské volby vyhrálo OLaNO, Směr propadl

Bratislava - Přesvědčivým vítězstvím opozičního protikorupčního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) a ztrátou dlouholeté dominance nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica skončily podle odhadů dvou agentur dnešní parlamentní volby na Slovensku. Oproti dřívějším sondážím v odhadech oslabila krajně pravicová strana Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS).

U volebních zisků některých stran se Focus a Median SK v odhadech výrazněji liší. Například Focus naměřil LSNS 6,5 procenta, Median SK 8,8 procenta. Ještě letos v lednu popularita LSNS činila kolem 13 procent.

Matovič v reakci na odhady výsledků hlasování televizi Markíza nepřímo potvrdil, že se chce stát premiérem. "Byla by velká ostuda, abych po takovéto obrovské důvěře prchl z bojiště," řekl Matovič. Později dodal, pokud má koalice prosadit reformy, jako například zavedení bezpečnostních prověrek soudců, potřebuje mít ve 150členné sněmovně ústavní většinu, tedy alespoň 90 hlasů.

OLaNO volební štáb zřídilo ve sportovní hale v Trnavě, kam pozvalo také veřejnost.

Matovičovo hnutí vsadilo v předvolební kampani na téma boje proti korupci, zdůraznění potřeby politické změny a snažilo se oslovit nevoliče i sympatizanty jiných stran, jež jsou nespojeni s poměry v zemi.

Sociální demokraté, kteří jsou u moci s výjimkou necelých dvou let nepřetržitě od roku 2006, tak podle odhadu nevyhráli páté parlamentní volby v řadě. V předchozích volbách v roce 2016 Směr-SD dostal 28,28 procenta a o čtyři roky dříve rekordních 44,4 procenta hlasů.

Video: Slováci volí nový parlament

29.02.2020, 19:09, autor: kav, zdroj: ČTK

Do sněmovny by se mohly dostat také dvě opoziční strany: Svoboda a solidarita a také Jsme rodina. Křesla ve sněmovně podle odhadů získají rovněž nová strana Za lidi exprezidenta Andreje Kisky a koalice neparlamentních stran Progresivní Slovensko/Spolu, která loni na Slovensku vyhrála volby do Evropského parlamentu. Na pětiprocentní hranici, jejíž zdolání ve volbách je podmínkou pro vstup do do Národní rady, bylo v odhadech neparlamentní Křesťanskodemokratické hnutí. Odhady ukázaly, že poprvé od pádu komunismu v roce 1989 nebude mít zastoupení ve slovenské sněmovně početná maďarská menšina.

Kiska: Novou vládu bude moci sestavit demokratická opozice Za hlavní výsledek parlamentních voleb na Slovensku bývalý prezident Andrej Kiska označil skutečnost, že demokratická opozice bude moci sestavit novou slovenskou vládu. "Igore, blahopřejeme a držíme palce," vzkázal Kiska do Trnavy vítězi voleb Igoru Matovičovi a jeho hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO), které podle dvou odhadů dnešní hlasování přesvědčivě vyhrálo. "Podařilo se to, v co jsme všichni doufali: Směr nebude tím, kdo bude mít první možnost sestavovat vládu," řekl. Kiska považuje za úspěch, že jeho strana Za lidi by podle odhadů měla být v novém parlamentu, přestože se v kampani jevila hlavním terčem útoků Směru. Ale zdržel se vyjádření ohledně případného zastoupení v nové vládě. "To je otázka ne na nás, ale na Igora (Matoviče)," řekl. Novináře požádal o strpení, až budou k dispozici reálné výsledky. "Dobrá zpráva je, že demokratická opozice určitě bude moci sestavit vládu. Druhá dobrá zpráva je - pokud odhady mluví pravdu - že extremisté oslabili," poznamenal v narážce na oslabení krajní pravice, alespoň podle povolebních odhadů. "Ukazují se velmi pozitivní trendy, ale počkejme si. Je strašně důležité nepodlehnout euforii, protože potřebujeme ještě mít reálné výsledky. Ta procenta se ještě mohou hýbat. Ještě trošku vydržme, abychom si mohli otevřít šampaňské," dodal bývalý prezident.