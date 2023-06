Podle odborů vláda porušuje zákoník tím, že nevede dialog

Praha - Odboroví předáci hrozí podáním stížnosti inspekci práce na vládu pro porušování zákoníku práce. Stěžují si, že s nimi kabinet nevede sociální dialog a nejedná o zamýšlených úsporách a snížení platových tarifů. Na tiskové konferenci to řekli šéfové některých svazů veřejného sektoru a předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Jednání odborářů s premiérem a ministry by se podle něj mělo konat 13. června. Termín dostali odboráři podle Středuly v úterý večer.

"Lidé po zveřejnění (vládních návrhů) zjišťují, že vláda porušuje zákoník práce. Co nás napadlo okamžitě, tak dáme návrh a podání Státnímu úřadu inspekce práce pro porušení zákoníku práce ze strany vlády. To nám ale připadá, že je to už absurdní. To nemá s normálním způsobem komunikace nic společného. Vláda by měla podle zákoníku práce jednat se zástupci zaměstnanců ve veřejné správě. Nedělá to... Říkám to jako jednu z možností. Pokud nebude adekvátní reakce ze strany vlády, tak nám nic jiného nezbude," řekl Středula.

Odbory si dlouhodobě stěžují na to, že s nimi kabinet o svých záměrech, které se dotýkají zaměstnanců, předem nejedná. Návrhy z vládního balíčku k ozdravení financí kritizují, a to hlavně změny DPH, obnovení nemocenských odvodů pro zaměstnance či zrušení daňové slevy u zaměstnaneckých benefitů. Poukazují na to, že na připomínky k šesti desítkám novel bylo pět pracovních dní. Žádali o svolání mimořádné tripartity. O jednání o platech ve veřejné sféře předáci začali usilovat koncem března, zatím se nekonalo. V první verzi rozpočtu na příští rok ministerstvo financí navrhlo snížení platových tarifů ve veřejném sektoru o pět procent.

Česko je podle šéfky zdravotnických odborů v paradoxní situaci. Sociální dialog by mělo ještě posílit. Podporuje ho totiž nová evropská směrnice o přiměřených mzdách, kterou má ČR přenést do svých zákonů a do praxe. "Nedostáváme věci, které se týkají dopadů na zaměstnance. Bylo by záhodno, aby vláda akceptovala nejenom český právní řád, ale i přijatou evropskou legislativu a sociální dialog nevedla pouze formálně," řekla Žitníková.

Premiér Petr Fiala (ODS) a někteří ministři se v úterý sešli kvůli podobě balíčku a úsporných kroků se zástupci zaměstnavatelů. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) pak řekl, že se uskuteční i jednání s odbory. Kritizoval Středulu za konfrontační přístup. Odborové svazy jsou od poloviny května ve stávkové pohotovosti.

Středula řekl, že jednání s premiérem a dalšími ministry a šéfy vládních stran by se mělo konat v úterý 13. června v 09:00. Dodal, že o termínu se dozvěděl v úterý večer. Podle něj za ČMKOS mohou přijít na schůzku dva lidé, zúčastnit by se měli pak i zástupci Asociace samostatných odborů.

Odboráři z veřejné sféry zopakovali, že jsou připraveni postupovat proti vládním plánům "všemi možnými prostředky". Podle nich kabinet svým přístupem narušuje sociální smír.