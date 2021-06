Podle odborů a zaměstnavatelů je schodek rozpočtu 390 mld nepřijatelný

Praha - Odbory a zaměstnavatelé kritizují první návrh rozpočtu na příští rok. Plánovaný schodek 390 miliard korun označili za nepřijatelný. Vyzývají k jeho snížení. Po dnešním jednání tripartity to řekli předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj a šéf Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner.

Podle prvního návrhu by měl stát příští rok hospodařit s příjmy téměř 1,49 bilionu korun a výdaji 1,88 bilionu, tedy s deficitem 390 miliard. Počítá se se zvýšením všech důchodů po valorizaci ještě o dalších 300 korun za zhruba 10,6 miliardy, s přidáním peněz školství kvůli vyššímu počtu žáků či s investicemi 187,5 miliardy. Platy ve veřejném sektoru by se nejspíš zvedat neměly. V roce 2023 by se měl schodek dostat na 370 miliard a v roce 2024 pak na 343 miliard. Také ekonomové a opoziční politici to kritizují, podle nich je potřeba veřejné finance konsolidovat.

„Z pohledu zaměstnavatelů je 390miliardový deficit státního rozpočtu nepřijatelný. Vyzýváme vládu, aby přišla s novým návrhem státního rozpočtu, který bude zodpovědnější a deficit bude výrazněji nižší,“ uvedl Rafaj.

Podle Wiesnera se na tripartitním jednání zástupci vlády ptali, kde by zaměstnavatelé ušetřili. "Úkolem podnikatelů a zaměstnavatelů není hledat, kde se dá ušetřit. Je to úkol vlády. Taky musíme dělat opatření, abychom byli konkurenceschopní, a drasticky snižovat náklady," podotkl Wiesner. Podle něj podnikatelé kladně hodnotí zachování výše investic, víc peněz by ale mělo putovat do vědy a výzkumu a do podpory inovací.

Podle Středuly je návrh rozpočtu optimistický, pokud se odhlédne od jeho příjmové stránky. Předák znovu zopakoval, že se stát po zrušení superhrubé mzdy a dalších krocích připravil o značné příjmy. Označil to za chybu. "Pro nás jsou deficity v takových výších neakceptovatelné," řekl Středula.

Rozpočet by se mohl upravit podle letních údajů o vývoji ekonomiky. Ministři a ministryně budou v létě s šéfkou státní pokladny také vyjednávat o dalších penězích pro své resorty. Středula uvedl, že by se tripartita měla k jednání o rozpočtu ještě vrátit kolem 20. září. Do konce září pak vláda musí poslat připravený návrh Sněmovně.

Atmosféra na tiskové konferenci po jednání tripartity byla dnes napjatá. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a šéfka resortu financí Alena Schillerová (za ANO) se v odpovědích na řadu otázek neshodly, opravovaly se a napomínaly. Na zasedání vlády, které po tripartitě následovalo, odešly ministryně z tiskového sálu každá jinou cestou.