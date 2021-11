Podle některých expertů nová nařízení nestačí a vlnu epidemie nezabrzdí

Praha - Za nedostatečná považuje nová vládní protiepidemická nařízení imunolog Václav Hořejší. Chybí mu mezi nimi zavedení povinného očkování proti koronaviru. Ke zlepšení situace v nemocnicích by mohlo přispět rychlé podání posilujících třetích dávek vakcíny. Hořejší to řekl ČTK. Podle experta Pavla Řeháka, po jehož varování loni při první vlně nákazy vláda přijala razantní opatření, nynější kroky současnou epidemickou vlnu nezabrzdí.

Kabinet rozhodl o vyhlášení nouzového stavu. Začít by měl dnes o půlnoci. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) oznámil, že se zakazují vánoční a adventní trhy či pití alkoholu na veřejnosti. Dál se mohou konat hromadné akce do tisícovky sedících návštěvníků. Restaurace, bary a kluby mohou mít otevřeno do 22:00. Příští týden by vláda mohla případně rozhodovat o povinném očkování pro vybrané profese a lidi nad 60 let či případně i pro lidi nad 50 let.

"Opatření jsou nedostatečná. Zvlášť umožnění konání hromadných akcí je výsměch," řekl Hořejší. Pozitivně naopak hodnotí, že se nezavírají školy a že kabinet neomezuje pohyb mezi regiony. "To by lidi jen otrávilo a bylo by to bez efektu," uvedl imunolog. Podotkl, že hlavní nápor na nemocnice a jednotky intenzivní péče se projeví zhruba až za dva týdny a kapacita nebude stačit. "Jestli dnes máme tato čísla, nedá se tomu prakticky vyhnout. Je to neřešitelné," dodal Hořejší. Podle něj by tlak na nemocnice pomohlo zmírnit i rychlé podání posilujících třetích očkovacích dávek. Posílilo by to slábnoucí imunitu.

Hořejší je přesvědčen o tom, že by očkování proti covidu mělo být povinné. V nařízeních mu tento krok chybí. "Pořád se o něm jen opatrně mluví a uvažuje. S ostychem. Vláda se ho bojí vynutit. Kdy už jindy," řekl expert. Dodal, že pokud by lidé dostávali za naočkování určitou finanční odměnu, bylo by to pro společnost stále levnější než uzávěry. Hořejší míní, že ke zlepšení situace nepřispívají ani některá vystoupení politiků budoucí vládní pětikoalice. Rušit nouzový stav nepovažuje za rozumné. Dodal, že neexistuje zatím žádná "nastupující vláda", odpovědnost má Babišův kabinet v demisi.

Epidemiolog Roman Prymula ČTK řekl, že vládní nařízení zatím nezná, nechtěl je tedy komentovat. Podle manažera Pavla Řeháka, který loni v březnu poskytl vládě svůj matematický model vývoje epidemie a kabinet pak rychle vyhlásil nouzový stav s uzávěrou, nynější kroky šíření koronaviru nezabrzdí. "Teď už jen věřit, že jsme blízko bodu promoření. Protože tohle tu vlnu bohužel nezabrzdí. Nevidím tam plošné testování ve školách, nevidím testování ve firmách, nevidím trasování a karantény i pro očkované … ale možná jsem to přehlédl," napsal na twitteru Řehák.

Biolog a šéf laboratoře Omar Šerý považuje za nesmysl zákaz vánočních trhů. "Ještě jsem nepotkal člověka, co by se nakazil na vánočním trhu. Všichni kolem mě, a není jich málo, se nakazili doma, v práci, ve škole nebo na večírku. Nikdo se nenakazil na tržišti. Zakazovat Vánoce je špatným krokem vlády," uvedl Šerý.