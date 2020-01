Podle Nedvěda by měl Hronek opět hrát na MS

Praha - S detroitským obráncem Filipem Hronkem počítá jako z posilou z NHL pro květnové mistrovství světa ve Švýcarsku generální manažer české hokejové reprezentace Petr Nedvěd. S realizačním týmem pracuje opět na vyztužení kádru na vrchol sezony, kde loni hrálo třináct posil ze zámoří. O působení v národním týmu cítí od všech potenciálních kandidátů znovu velký zájem.

Dvaadvacetiletý Hronek, účastník posledních dvou mistrovství, nemá v posledním týmu NHL Detroitu reálné naděje na postup do play off. O ostatních možných posilách je podle Nedvěda předčasné mluvit. "Je ještě fakt brzy. Jen u Filipa Hronka jsme si jistí, že s Detroitem play off neudělají. Je to jeden hráč, s kterým můžeme asi na to procent počítat," řekl Nedvěd.

Hronek byl na šampionátu na Slovensku vyhlášen nejlepším obráncem a dostal se do All Star týmu. Tahounem českého mužstva by měl být i v Lausanne a Curychu. "Jediné, co se může stát, kdyby měl klub problém s tím, že by nás reprezentoval, ale s tím nepočítám. Byl minule, tam žádné velké změny nevidím," věří Nedvěd, že v případě Hronek tým v případě dobrého zdravotního stavu posílí.

Otazník podle něj zatím visí nad tím, jak to bude s kanonýrem Dominikem Kubalíkem, který ve své premiérové sezoně v NHL v dresu Chicaga nastřílel už 21 branek. "Má fantastickou sezonu. Chicago zatím v play off není, ale nemají zase takovou ztrátu, aby to nemohli stáhnout. Moc tomu ale nevěřím. Je tam spíš problém v tom, že Dominik má smlouvu jen na tuto sezonu. Pokud ji do mistrovství světa neprodlouží, pak by bylo na něm, jestli bez ní šel do rizika reprezentovat," prohlásil Nedvěd.

Musí čekat na vývoj boje o play off i na možné výměny v NHL, které mají uzávěrku 24. února, i zdravotní stav hráčů. "Nejen já, ale i trenéři z toho máme dobrý pocit, že kluci chtějí reprezentovat. Když pak hráči jako David Pastrňák, David Krejčí a Jakub Voráček mají chuť reprezentovat, tak je to samozřejmě pro nás hrozně důležité a do určité míry nám to ulehčuje naši práci," uvedl Nedvěd.

"Jsem rád a chtěl bych klukům poděkovat. Moc dobře vím, že není jednoduché odkroutit 90 nebo 100 zápasů za sezonu v NHL a pak jít ještě reprezentovat. Klobouk dolů před klukama, protože zájem je a to je moc důležité," doplnil Nedvěd.

Na další inspekční cestu do zámoří se po Švédských hrách chystá asistent trenéra Miloše Říhy Robert Reichel. "Jestli nedojde k nějaké změně, tak i Miloš Říha pojede na některé zápasy. Náš cíl byl, abychom viděli všechny potenciální hráče, kteří by mohli reprezentovat. Samozřejmě jak trenéři, tak i já jsme s nimi v kontaktu. S některými hráči, jako je Filip Hronek, Dominik Kubalík, David Pastrňák, Radko Gudas a další, jsem se už konkrétně bavil," dodal Nedvěd.