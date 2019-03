Olomouc - Hokejisté Plzně nedovolili Olomouci získat mečbol ve čtvrtfinále extraligy, které sice odstartovali jasnou výhrou 8:1, ale pak v druhém utkání doma i v úvodním vystoupení na Hané prohráli shodně 2:3 v prodloužení. Útočník Václav Nedorost po dnešním vítězství 3:2 přiznal, že Indiáni museli po snadném vstupu do série přidat víc na obětavosti.

"Byli jsme trochu pod tlakem. Jet domů za stavu 1:3 by nebylo příjemné. Nechali jsme tam všechno. Byl to výborný zápas z obou stran. Zjistili jsme, že musíme hrát víc obětavě než v prvních zápasech. Dneska se to projevilo, měli jsme spoustu zblokovaných střel. Kluci do nich padali po hlavách a naštěstí už vedení udrželi do konce," řekl Nedorost.

Sedmatřicetiletý zkušený útočník se zařadil místo Jakuba Poura do první formace Indiánů po bok tahounů Milana Gulaše a Jana Kováře. "Kluci z první lajny nedali jeden zápas gól a trenéři trochu zamíchali se sestavou. Povedly se nám přesilovky na závěr, dali jsme z nich dva góly a nám to dneska vyhrálo zápas," pochvaloval si Nedorost.

Podílel se na úvodní brance utkání po 70 vteřinách třetí třetiny při čtyřminutovém vyloučení Jana Švrčka. Nedorostovu dorážku ještě odvrátil před brankovou čárou David Škůrek, ale Conor Allen vzápětí už překonal Branislava Konráda.

"Přesilovku rozdělila druhá pauza, ale díky bohu, že jsme dali gól, to nás nastartovalo. Pak jsme přidali druhý. Samozřejmě máme tam nějaké chyby, víme o nich. Nechali jsme je vrátit do zápasu, musíme si to líp pohlídat," prohlásil Nedorost.

Olomouc dokázala snížit na 1:2 i na 2:3, ale Indiáni těsný náskok udrželi. "Hrozně rychle jsme dostali kontaktní gól a nakonec to bylo obrovské drama až do konce. Dominik Frodl podal parádní výkon, vylehávali jsme to v závěru, hráli jeden pro druhého a to rozhodlo," oddechl si Nedorost.

Zatímco Plzeň využila v utkání dvě přesilové hry, Olomouc pouze jednu. Nedorost si pochvaloval hru týmu v oslabení. "Ta nám jdou celou sezonu, chodí na ně pořád stejných osm lidí. Snažíme se, aby nám to tam nezavezli. Hrát i v oslabení aktivně, i když to bere hodně sil. Až na ten poslední gól jsme to sehráli parádně," řekl Nedorost.

Krok blíže k semifinále udělá nyní jeden ze soků v úterý v Plzni a následně bude mít možnost dovršit sérii o dva dny později v Olomouci. "Kromě prvního zápasu jsme věděli, že to bude obrovský boj. Olomouc je neskutečně dobře fyzicky připravená, ani my na tom nejsme špatně. Bude rozhodovat srdce, větší bojovnost, přesilovky a oslabení. Bude to o tom, kdo bude šťastnější. Věřím, že před našimi parádními fanoušky uspějeme," podotkl Nedorost.