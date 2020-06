Podle návrhu by dětský ombudsman v ČR mohl být od pololetí 2021

Praha - V Česku by mohl po polovině příštího roku začít působit dětský ombudsman či ombudsmanka. Stát by se jím či jí mohl člověk, kterému už bylo 30 let a minimálně pět let se věnoval problematice ochrany dětí. Na šest let by ho volila Sněmovna. Vyplývá to z návrhu zákona, který předložili poslanci šesti stran v čele s vládní zmocněnkyní pro lidská práva Helenou Válkovou (ANO).

Se zřízením postu počítá Úmluva o právech dítěte. V někdejším Československu začala platit v únoru 1991. Závazky při svém vzniku převzalo Česko. ČR je jednou z posledních zemí, která dětského ombudsmana nemá. Vytvoření pozice doporučoval opakovaně vládní výbor pro práva dítěte. Národní parlament dětí a mládeže o ně žádal v roce 2009. Podle představ dětí by jejich ochránce měl být mladý, apolitický, nezávislý na vládě a se znalostí problematiky.

Podle návrhu by dětský ombudsman měl sídlit v Praze. Po republice by měl pobočky. Válková už dřív řekla, že by mohly být v Brně a Ostravě.

Nový ochránce dětských práv by podmínky dětí v zemi pravidelně vyhodnocoval a sledoval by naplňování dětských práv. Vydával by doporučení úřadům a zákonodárcům. Navštěvoval by ústavy a domovy. Prověřoval by i stížnosti a domáhal se nápravy. Mohl by Ústavnímu soudu navrhovat zrušení zákonů či jejich částí či podávat žaloby proti rozhodnutí úřadů. Spolupracoval by s dětmi. Měl by také radu, kterou by děti tvořily.

Ochránce by volila Sněmovna na šest let. Ombudsmanem by člověk mohl být za sebou nejvýš dvě období. Dva kandidáty by poslancům navrhl prezident a dva Senát. Nominovaným by muselo být aspoň 30 let a museli by mít nejméně pět let zkušeností s ochranou práv dětí. Každého by muselo podpořit aspoň pět organizací, které se dlouhodobě dětem věnují.

Na ochranu dětí se nyní zaměřuje zástupkyně ombudsmana. Dětský ombudsman by měl agendu převzít a měl by získat kompetence, které teď ochránce nemá.

V kanceláři nynějšího ombudsmana pracuje asi 160 lidí. Stovka z nich má na starosti agendu, zbytek provoz. Roční rozpočet činí 85 milionů korun. Kancelář přijala loni zhruba 8000 podnětů. Přímo dětí se týkalo 358 z nich. Další kauzy s nimi souvisely. Školský ombudsman, který spadá pod resort školství, v minulém školním roce dostal přes 2000 podnětů. "Lze se domnívat, že by ochránce práv dětí mohl ročně vyřizovat asi 2500 až 3000 podnětů," uvádí zpráva k zákonu.

Podle materiálu je v kanceláři ombudsmana na problematiku ochrany dětí nyní vyčleněno osm úvazků. Nově by agendu, soudní řízení a výzkum mělo na starosti 35 lidí a dalších 15 by zajišťovalo provoz. Roční náklady by činily kolem 40 milionů korun. Počáteční vybavení by stálo 20 milionů. Válková už dřív uvedla, že by dvě desítky odborníků pracovaly v Praze. Osm by bylo v Brně a sedm v Ostravě.

Česko dlouhodobě sklízí kritiku domácích organizací i mezinárodních institucí za vysoký počet dětí v ústavech a za roztříštěnost péče mezi několik resortů. O postu dětského ombudsmana se mluvilo už před víc než deseti lety v době českého předsednictví Evropské unii.

V minulém volebním období zřízení pozice plánoval exministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD). Tehdejší kabinet ČSSD, ANO a lidovců do voleb v roce 2017 ale nerozhodl. Podle dostupných informací návrh ztroskotal i kvůli penězům. Ministerstvo financí vedlo stejně jako nyní hnutí ANO. Někdejší ministr financí a nynější premiér Andrej Babiš (ANO) teď poslaneckou normu podporuje. Je pod ní vedle Válkové a dalších zákonodárců z ANO, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, TOP09 a SPD podepsaný.

Válková před nedávnem odhadovala, že by Sněmovna mohla normu schválit do konce roku a poté by ji projednal Senát a podepsal prezident. Poslanci by tak mohli nového dětského ombudsmana či ombudsmanku volit příští rok ještě před podzimními sněmovními volbami, zmínila zmocněnkyně.