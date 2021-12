Podle Moyese zažili fotbalisté West Hamu parádní rok, od příštího chtějí víc

Londýn - Podle trenéra Davida Moyese prožili fotbalisté West Hamu parádní rok 2021, od příštího ale chtějí víc. Potěšilo ho, že londýnský celek v úterním 20. kole anglické ligy zabral a zvítězil na hřišti nováčka z Watfordu 4:1, k čemuž brankou přispěl i Tomáš Souček. Moyes doufá, že se jeho tým opět vrátí mezi první čtyřku.

"Při zpětném pohledu můžeme považovat rok 2021 za dobrý. Od toho následujícího chceme víc," řekl Moyes v rozhovoru pro klubový web. "Prožili jsme parádní rok. Všechno do sebe začalo zapadat v lednu. Už v první polovině minulé sezony byly náznaky, ale teprve až v té druhé jsme sbírali vítězství a atakovali příčky znamenající účast v evropských pohárech. Pokládali jsme si otázku, jestli to můžeme dokázat?" uvedl osmapadesátiletý Skot.

West Ham obsadil v uplynulém ročníku Premier League šesté místo a postoupil do základní skupiny Evropské ligy. "Kluci už v přípravě na tuto sezonu ukázali spoustu dobrých věcí, které si přenesli do ligy. Výkyvům se nevyhneme. Teď se zrovna nacházíme uprostřed jednoho z nich. Snažíme se získávat co nejvíc bodů, i když nehrajeme moc dobře," prohlásil Moyes, jehož svěřenci jakožto vítězové skupiny postoupili v Evropské lize do březnového osmifinále.

"Kladiváři" zvítězili v anglické lize po třech kolech. Ve Watfordu sice prohrávali od čtvrté minuty po trefě Emmanuela Dennise, ale v rozmezí 27. až 29. minuty Souček a Said Benrahma otočili skóre. Po změně stran se prosadil z penalty Mark Noble a v nastavení střídající Nikola Vlašič. Vedle Součka nastoupil v základní sestavě hostů také Vladimír Coufal a v závěru naskočil do hry i Alex Král. Tři Češi v dresu jednoho týmu zasáhli do utkání Premier League poprvé v historii.

"Potěšilo mě, jak jsme se z porážky se Southamptonem oklepali. Zasloužili jsme si vyhrát. Nehráli jsme tak dobře jako jindy, ale vrátilo se nám zase trochu sebevědomí," konstatoval Moyes.

Z páté pozice ztrácí West Ham čtyři body na čtvrtý Arsenal, který drží poslední příčku zajišťující start v Lize mistrů. "Bavíme se jen o tom, abychom odváděli to nejlepší, atakovali čelní týmy a pohybovali se kolem nich. Užívali jsme si, když jsme byli mezi první čtyřkou. Chceme se do ní vrátit," uvedl Moyes pro BBC.