Podle MMF daly vlády na boj s virem 10 bilionů USD, je třeba více

Washington - Vlády po celém světě již na boj s šířením koronaviru a s jeho ekonomickými dopady vynaložily v rámci rozpočtových opatření zhruba deset bilionů dolarů (234 bilionů Kč). Budou však zapotřebí ještě další rozsáhlé výdaje, uvedla šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová.

Nové odhady podle šéfky MMF signalizují, že v důsledku koronavirové krize by se až 100 milionů lidí mohlo dostat do extrémní chudoby. Další vládní výdaje by se podle Georgievové měly zaměřit na minimalizaci ztrát pracovních míst a na odvrácení růstu nerovností, napsala agentura Reuters.

"Dobrou zprávou je, že vlády po celém světě podnikly mimořádná opatření k záchraně životů a k zajištění živobytí," uvedla dnes Georgievová. "Celosvětově zatím rozpočtová opatření činila zhruba deset bilionů dolarů. Vzhledem k vážnosti krize je však zapotřebí další velké úsilí," dodala.

Světová banka tento týden předpověděla, že světová ekonomika se letos v důsledku koronavirové krize propadne o 5,2 procenta, takže zaznamená nejhlubší recesi od druhé světové války. MMF v dubnu předpověděl pouze tříprocentní pokles. Fond nicméně hodlá své prognózy 24. června aktualizovat a Georgievová již minulý měsíc signalizovala zhoršení výhledu.

Světová banka tento týden rovněž předpověděla, že koronavirová krize uvrhne 70 až 100 milionů lidí do extrémní chudoby. Dříve přitom odhadovala, že do takového postavení by se kvůli pandemii mohlo dostat 60 milionů lidí.