Podle meteorologů je možné, že se přes Břeclavsko prohnalo malé tornádo

Lanžhot/Brno - Podle meteorologů je možné, že se přes Břeclavsko v pondělí večer prohnalo malé tornádo. ČTK to dnes řekl Petr Münster z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Situaci pojede vyhodnotit na místo. V Lanžhotě bouře poškodila několik ulic, podle starosty Ladislava Straky je poškozená celá čtvrť. Hasiči měli na Břeclavsku v pondělí večer 42 výjezdů v souvislosti s počasím.

Lidé na Břeclavsku natočili v pondělí večer větrný vír. "Máme videa od lidí i informace od kolegů amatérů. Je možné, že to mohlo být slabší tornádo. Jedeme se podívat na místo na škody, které to způsobilo, abychom měli objektivní informace. Stejné škody ale může způsobit i situace, kdy to nebude tornádo. Potenciál tam ale je," řekl Münster.

Starosta Lanžhota dnes ČTK řekl, že vír vypadal jako malé tornádo nebo tromba. Lidé podle něj měli strach s ohledem na to, že za deset dní uplyne rok od chvíle, kdy se Břeclavskem a Hodonínskem prohnalo ničivé tornádo. Tehdy zemřelo šest lidí včetně malého dítěte a z 1200 zasažených domů muselo asi 200 k zemi.

Většina poruch dodávek elektřiny na jižní Moravě a Vysočině je opravená

Společnost EG.D opravila většinu poruch na elektrickém vedení v Jihomoravském kraji a na Vysočině, které v pondělí večer způsobila bouřka. Bez elektřiny byly večer tisíce domácností. Dnes ráno přetrvává porucha zhruba u deseti, řekl ČTK mluvčí firmy Roman Šperňák. Jihomoravští hasiči kvůli počasí vyjížděli v pondělí večer téměř k 60 zásahům, z toho většina byla podle mluvčího Jaroslava Mikošky na Břeclavsku. Nejvíce zasažené byly podle něj Břeclav a Lanžhot.

Bouřky nejvíce zasáhly Břeclavsko, Jihlavsko a Třebíčsko. "Už během večera jsme opravili většinu míst. Zbylo nám asi deset domácností. Stále na tom pracujeme," uvedl Šperňák.

Jihomoravští hasiči vyjížděli k 57 událostem. "Nejvíce v počtu 42 jich bylo na Břeclavsku, 13 na Znojemsku a dvě na jiných místech. Nejvíce jsme odstraňovali popadané stromy, ale v některých případech byly poškozené střechy a čerpali jsme i vodu," uvedl Mikoška.

"V Lanžhotě byla uvolněná střecha a byl to asi šestihodinový zásah. V Břeclavi se uvolnila střecha bytového domu," řekl Mikoška. Nikomu se nic nestalo.

Počasí v celé republice způsobilo v pondělí večer 12 mimořádných událostí na železnici, uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová. "Všude se ale podařilo v průměru za hodinu obnovit provoz," řekla Friebová.