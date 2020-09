Podle médií se Leverkusen dohodl s AS Řím na přestupu Schicka

Leverkusen (Německo) - Podle několika italských médií se Leverkusen dohodl s AS Řím na přestupu fotbalisty Patrika Schicka. Čtyřiadvacetiletý útočník by se měl odpojit od české reprezentace, která se chystá na páteční úvodní zápas Ligy národů na Slovensku, a ve čtvrtek v Německu absolvovat zdravotní prohlídku.

Římané by od Bayeru měli za Schicka inkasovat 26 milionů eur (685 milionů korun) a blíže nespecifikovaný podíl z jeho případného dalšího prodeje.

Schickův příchod do Leverkusenu byl podle médií odvislý od toho, zda Bayer opustí jiný útočník Kevin Volland. Ten už přestoupil do Monaka a angažmá opory české reprezentace tak zřejmě nic nebrání. Schickovi podle Sky Sport Italia či Il Tempo chybí k přestupu do pátého týmu minulé bundesligové sezony už jen to, aby ve čtvrtek úspěšně prošel zdravotní prohlídkou.

Odchovanec pražské Sparty v minulém ročníku hostoval v jiném německém klubu Lipsku. Přestože dal v uplynulé bundesligové sezoně deset branek a byl druhým nejlepším týmovým střelcem, semifinalista Ligy mistrů na něj z ekonomických důvodů v době koronavirové pandemie neuplatnil opci.

V Římě Schick působí od roku 2017. V klubu z italské metropole nejprve ze Sampdorie Janov hostoval a poté tam přestoupil. Za celkem 38 milionů eur (přes miliardu korun) se stal nejdražším hráčem v historii AS, v jeho dresu se ale příliš neprosadil. Nyní by se měl podle všeho s Římany rozejít.