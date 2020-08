Podle Lukašenka byly protesty řízené z ČR, Polska a Británie

Minsk - Běloruský prezident Alexandr Lukašenko dnes prohlásil, že demonstranti protestující proti jeho vítězství v nedělních volbách hlavy státu byli řízení telefonicky z Česka, Polska a Británie. Informovala o tom běloruská agentura BelTA.

Poté, co bylo v neděli večer oznámeno drtivé vítězství Lukašenka, vyšly do ulic na řadě míst v zemi tisíce lidí dát najevo nespokojenost a podezření ze zfalšování výsledků voleb. Brutální zásah bezpečnostních sil si vyžádal desítky zraněných. Na 3000 demonstrantů bylo zatčeno.

"Zaznamenali jsme - a vám jako bývalému rozvědčíkovi je to známo - telefonní hovory ze zahraničí. Telefonáty byly z Polska, Británie a Česka. Řídily naše, promiňte mi, ovce. Oni nechápou, co dělají, a už je začínají ovládat," uvedl podle agentury Lukašenko v rozhovoru se Sergejem Lebeděvem, šéfem pozorovatelské mise Společenství nezávislých států (SNS) na běloruských volbách. Prezident uvedl, že v událostech lze vidět "loutkovodiče" a jedna z linií těchto loutkovodičů podle něj vede z Česka.

SNS tvoří 11 bývalých sovětských republik, včetně Běloruska a Ruska. Pozorovatelská mise společenství tvrdí, že nedělní prezidentské volby v Bělorusku proběhly v pořádku a v souladu se zákony.

"To, o čem jsem mluvil... se potvrzuje," řekl Lukašenko dále Lebeděvovi ke střetům jeho odpůrců s policejními zásahovými oddíly. "Varoval jsem, že 'majdan' nebude, přestože by se to někomu líbilo. Proto se musíme umírnit, uklidnit," dodal.

Lukašenko narážel na demonstrace na kyjevském centrálním náměstí Nezávislosti (Majdan Nezaležnosti) v roce 2014. Výsledkem protestů bylo svržení vlády tehdejšího proruského prezidenta Viktora Janukovyče.

Podle předběžných výsledků vyhrál volby jasně Lukašenko

Nedělní prezidentské volby v Bělorusku vyhrál podle předběžných výsledků Alexandr Lukašenko. S odvoláním na místní volební komisi o tom dnes informovaly agentury Reuters a AFP. Proti výsledku voleb se v noci na dnešek v Bělorusku demonstrovalo, podle lidskoprávní organizace Vjasna při protestech zemřel člověk.

Dosavadní prezident Lukašenko podle volební komise získal 80,23 procenta hlasů, hlavní opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská jen 9,9 procenta. Odhady po nedělním hlasování připisovaly Lukašenkovi 79,7 a Cichanouské 6,8 procenta. Volební účast se podle komise vyšplhala na 84 procent.

Proti výsledku voleb se v noci na dnešek na mnoha místech Běloruska demonstrovalo. Do ulic metropole Minsku a další měst vyšly tisíce lidí. Podle organizace Vjasna při protestech zemřel nejméně jeden člověk, kterého srazila policejní dodávka na odvoz zadržených, takzvaný anton. Další desítky lidí utrpěly zranění. Úřady se o obětech nezmiňují.

Policie proti demonstrantům použila slzný plyn, zábleskové granáty, gumové projektily a vodní děla. Podle organizace Vjasna policisté na demonstracích zadrželi nejméně 120 lidí.

Sedmatřicetiletá učitelka Cichanouská se rozhodla kandidovat místo svého manžela, vězněného opozičního blogera Sjarheje Cichanouského. Už dříve uvedla, že volby jsou podle ní zmanipulované a jejich výsledek nehodlá uznat. Na dnešní večer svolala opozice další celostátní protest.

Lukašenko vládne v zemi označované za poslední diktaturu v Evropě tvrdou rukou již 26 let. Voliči mu vyčítají nedodržování lidských i dalších práv, ekonomické problémy země i jeho zlehčující přístup k pandemii nemoci covid-19. On sám se prezentuje jako jediný garant zajištění stability v zemi.