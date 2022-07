Podle Londýna ruská ofenzíva v Donbasu dosahuje minimálních zisků

Kyjev - Ruská vojska při ofenzívě v Donbasu na východě Ukrajiny dosahují minimálních zisků, ukrajinské síly nadále drží obranné linie, uvedlo dnes britské ministerstvo obrany s odvoláním na poznatky vojenské rozvědky. Ukrajinské ostřelování dnes silně poškodilo Antonivskyj most přes Dněpr, uvedla agentura TASS s odvoláním na místní úřady. Most se jeví podle britské rozvědky jako slabina ruských vojsk v okupované Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny. Nejméně dva mrtvé civilisty a devět zraněných si vyžádalo noční ostřelování města Nikopol na jihu Ukrajiny z ruských raketometů, uvedl dnes na svém webu list Ukrajinska pravda.

Ukrajinský generální štáb v ranním hlášení uvádí, že ruské síly při ofenzívě na Bachmut v Donbasu ostřelovaly mimo jiné ves Pokrovske, vzdálenou asi pět kilometrů od Bachmutu. To je v rozporu se zprávami, že Pokrovske ruské jednotky obsadily a zakopávají se tam, upozornila stanice BBC na svém ruskojazyčném webu. Tyto údaje nelze ve válečných podmínkách ověřit z nezávislých zdrojů.

Britská rozvědka dále upozornila na význam Antonivského mostu přes Dněpr v okupované Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny, který podle úterních zpráv zasáhly ukrajinské síly. Záběry ze sociálních sítí ukázaly zjevné poškození mostní vozovky.

"Je vysoce pravděpodobné, že most zůstane použitelný, ale ukazuje to klíčovou zranitelnost ruských sil. Je to jeden z pouhých dvou silničních přechodů přes Dněpr, kterými může Rusko zásobovat nebo stahovat své síly na západ od Dněpru, včetně města Cherson, jehož držení je pro Rusko politicky i symbolicky důležité. Dolní tok Dněpru představuje přirozenou bariéru, přičemž vodní cesta je obvykle široká kolem tisíce metrů. Kontrola přechodů přes Dněpr se pravděpodobně stane klíčovým faktorem pro výsledek bojů v regionu," usoudil Londýn.

Most dnes stal znovu terčem ukrajinského ostřelování a zasáhlo jej 11 z 12 střel vypálených z raketometů HIMARS, které dodaly Spojené státy, uvedla agentura TASS s odvoláním na místní okupační úřady. "Jedenáct zásahů. Most podle všeho uzavřeme," řekl zástupce náčelníka Rusy dosazené oblastní správy Kirill Stremousov.

Analytici z amerického Institut pro studium války (ISW) varovali, že ruský prezident Vladimir Putin by mohl využít hrozby použití jaderných zbraní, aby zabránil ukrajinské protiofenzívě usilující o osvobození okupovaných částí Chersonské, Záporožské, Doněcké a Luhanské oblasti. Předchozí ruské náznaky ochoty sáhnout po jaderných zbraních se sice ukázaly jako prázdné, ISW nicméně upozornil, že se Ukrajině a jejím západním partnerům podstatně zužuje časový rámec pro podporu ukrajinské protiofenzívy, než Kreml anektuje okupovaná ukrajinská území.

Agentura Unian připomněla odhady, že na okupovaných územích by se mohla konat připravovaná referenda o připojení k Rusku současně se zářijovými volbami v ruských regionech.

Ruské ministerstvo obrany dnes odhalilo jména velitele čtvrtého uskupení ruských vojsk na Ukrajině: uskupení Západ velí generálporučík Andrej Syčevoj, který podle dnešního komuniké podal ministru obrany hlášení o situaci a plnění uložených úkolů. Generála po ruském vpádu na Ukrajinu zařadila Evropská unie na svůj sankční seznam, poznamenal list Kommersant.

Třiapadesátiletý Syčevoj do loňského listopadu velel 8. gardové armádě v Jižním vojenském okruhu. "Na rozdíl od třech dalších velitelů uskupení ruské armády na Ukrajině se příjmení tohoto vojenského velitele neobjevovalo ve zprávách," poznamenala BBC. Připomněla, že veřejnost se nejprve dozvěděla, že uskupením Střed a Jih velí generálové Alexandr Lapin a Sergej Surovikin, v pondělí pak vešlo v známost, že uskupení Východ velí generál Rustam Muradov, který bojoval v Čečensku a velel ruskému kontingentu v Náhorním Karabachu.

Ruská vojska opět ostřelovala ukrajinská města a vsi, úřady hlásí mrtvé a raněné

Nejméně deset dalších mrtvých a řadu zraněných si vyžádaly ostřelování a nálety ruské armády v ukrajinských městech a vesnicích. Informovala o tom dnes ukrajinská média a ruskojazyčný web BBC. Terčem se staly mimo jiné města Nikopol, Charkov či Oděsa.

V Nikopoli na jihu Ukrajiny si noční ostřelování z ruských raketometů vyžádalo dva mrtvé civilisty a devět zraněných, uvedl na svém webu list Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. V Charkově na východě země ruská palba zabila tři civilisty stojící na zastávce městské dopravy, včetně třináctiletého chlapce. Pět mrtvých a 16 raněných si vyžádalo ostřelování desítky menších obcí v Doněcké oblasti. Oběti na životech - zatím v blíže neuvedeném počtu - jsou hlášeny z města Huljajpole v Záporožské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny. Terčem ruských střel se znovu stala také Oděsa, uvedla na svém ruskojazyčném webu stanice BBC s odvoláním na místní úřady.

"Ruská horda nekončí s terorem," napsal na sociální síti gubernátor Dněpropetrovské oblasti Valentyn Rezničenko po útocích na Nikopol. "Úmyslně ostřelovali z raketometů Grad obytnou čtvrť v Nikopolu. Vypálili více než 30 raket," dodal.

Rezničenko uvedl, že z devíti zraněných muselo být šest hospitalizováno. "Nejmladší zraněný má jen tři roky. Tři roky! Dítě spalo doma, když po něm ruští darebáci stříleli z raketometů," uvedl.

Ruská palba podle gubernátora úplně zničila tři soukromé domy, další desítku domů poškodila.

Ruská redakce BBC připomněla, že o den dříve ukrajinské úřady tvrdily, že Rusové vypálili z raketometů asi 40 střel na soukromé domy a dva průmyslové podniky. Nikopol podle ukrajinských médií čelí ruskému ostřelování každý den. Město leží na pravém břehu Dněpru, levý břeh obsadila ruská vojska. Před válkou mělo asi 110.000 obyvatel.