Podle laureáta České hlavy Pyška se výzkum invazivní ekologie významně proměnil

Praha - Výzkum invazivní ekologie se v průběhu 20 let radikálně proměnil, řekl dnes v rozhovoru s ČTK botanik a ekolog Petr Pyšek, jenž v neděli za svoji činnost v oboru převzal nejvyšší tuzemské vědecké ocenění Česká hlava. Pyšek je jedním ze zakladatelů moderní invazivní ekologie. Při výzkumu propojuje biologii a ekologii se společenskými vědami.

Invazivní rostliny jsou člověkem přeneseny do oblasti mimo jejich přirozený výskyt, kde se nekontrolovatelně šíří. Při jejich výzkumu shromažďují badatelé informace i ze sociálních sítích. Díky nim dokáží zjistit, proč nebo jak často jsou invazivní rostliny zavlékány do cizích prostředí. Podle Pyška je analýza lidské motivace stěžejním zdrojem pro vývoj invazivní ekologie, protože bez lidského zásahu by se invazivní rostliny nešířily.

Pyšek v roce 2004 založil Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AV ČR, které nyní vede. Přispěl k vytvoření evropského výzkumného prostoru biologických invazí a navazuje i zahraniční spolupráce, například s badateli v severní Americe. Dvě dekády působí jako poradce a výzkumník na Stellenboschské univerzitě v Jihoafrické republice.

Podle Pyška je právě mezinárodní spolupráce pro invazivní ekologii klíčová, jelikož invazivní rostliny jsou zavlékány z různých části světa. V průběhu let vznikla fungující komunita ekologů, která má společný cíl. "Není to, jako když spolu dvě laboratoře soupeří - všem nám jde o jednu věc a to je lidsky příjemné," řekl Pyšek. I proto radí mladým badatelům, aby svou práci odváděli poctivě a nesnažili se prosadit na úkor ostatních, ale naopak se vždy chovali slušně.

Česká hlava je nejvyšším českým vědeckým oceněním. Kromě Pyška získala letos cenu například i Alžběta Dostálková za studium retrovirů nebo Ilona Hromadníková za způsob predikce vzniku komplikací při těhotenství způsobených vysokým krevním tlakem. Ceny Česká hlava se udělují od roku 2002. V minulosti byl oceněn například odborník na teorii systémů a automatického řízení Vladimír Kučera nebo chemik Antonín Holý.