Liberec - Fotbalisté Slavie sice v úvodním utkání nadstavbové části první ligy jen remizovali bez branek v Liberci a jejich náskok v čele tabulky se může v případě výhry Plzně snížit na pouhé dva body, záložník Alex Král ale nepropadá panice. Věří, že červenobílí zvládnou přímý souboj o titul s Viktorií, který je čeká doma v Edenu v příštím kole.

"Komplikace to je, určitě to pro nás není příjemné, že jsme tu dnes nevyhráli. Ztratili jsme body. Ale i když Plzeň zítra vyhraje, pořád máme určitý náskok," řekl novinářům Král. "Určitě by bylo lepší, kdybychom dnes vyhráli, ale že bychom měli mít nějakou paniku, to ne. Pořád náskok máme. Nezneklidňuje nás to. Ve hře je ještě dost bodů," dodal.

Připustil, že Slavii se proti Liberci nehrálo dobře. "Hlavně první poločas, kdy měli ještě hodně sil, nás napadali hodně vysoko. Neměli jsme čas. Postupem utkání ale ztráceli síly a my jsme tak měli více prostoru. Škoda, že jsme to tam nedotlačili," litoval Král.

"Druhý poločas jsme je zamkli na jejich půlce. Ačkoliv jsme drželi míč, tak šancí tolik nebylo, ale pár závarů ano. Liberec byl v bránění hodně aktivní. Chytali se s námi, nedokázali jsme najít skulinu. Když jsme ji našli, tak jsme to neproměnili," konstatoval dvacetiletý defenzivní záložník.

V druhém kole nadstavby čeká Slavii zřejmě klíčový zápas o titul proti Plzni. "Myslím, že máme velkou výhodu v tom, že hrajeme doma. Přijde hodně lidí, doma máme obrovskou sílu a doufám, že to potvrdíme," doplnil Král.