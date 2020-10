Podle Krále hráli Češi ve Skotsku nejlépe ze tří říjnových zápasů

Glasgow - Reprezentační záložník Alex Král byl po porážce 0:1 se Skotskem ve čtvrtém kole skupiny B2 Ligy národů hodně zklamaný, protože cítil, že čeští fotbalisté v Glasgow podali možná nejlepší výkon ze tří říjnových zápasů. Podle středopolaře Spartaku Moskva by hosté nevstřelili Skotům gól, ani kdyby hráli další poločas.

Češi během říjnového srazu zvítězili 2:1 v přípravě na Kypru a stejný výsledek zopakovali i v nedělním utkání Ligy národů v Izraeli. Ve středu proti Skotsku ale inkasovali už v šesté minutě a odpověď přes řadu velkých příležitostí nenašli.

"My jsme šancí měli spoustu. Možná i kdyby se hrálo dalších 45 minut, tak to tam prostě nepadne. Nepřálo nám to a opravdu nás to mrzí. Ale myslím, že z těch tří zápasů paradoxně to byl možná jeden z nejlepších výkonů, nejvíc ofenzivní. Hlavně druhý poločas," řekl Král v nahrávce pro média z tiskové konference.

"Skotové se zatáhli už od začátku prvního poločasu, my jsme je dobývali a dobývali. Bohužel nám to nepřálo. Měli jsme tam obrovské šance jak po rohách, tak i ze hry," doplnil dvaadvacetiletý defenzivní záložník.

Reprezentanti nedokázali Skotům oplatit zářijovou domácí prohru 1:2 a vzdálila se jim šance na prvenství ve skupině, které znamená postup do nejvyšší ligy A. Na vedoucí Skotsko ztrácejí dvě kola před koncem čtyři body.

"Rozhodně jsme všichni zklamaní, protože jsme potřebovali vyhrát, abychom měli šanci bojovat o první místo nebo abychom to měli ve svých rukou. Teď už to ve svých rukou nemáme a musíme doufat, že Skoti v příštím reprezentačním srazu ztratí a prohrají," uvedl Král.

Připomněl, že Skotsko bude v listopadu hrát třikrát venku. "Ještě pořád bojují o postup na Euro a hrají v Srbsku. Pro ně to bude stejně těžké jako pro nás teď, kdy jsme také hráli tři zápasy venku, měli spoustu cestování a do toho ztratili nějaké hráče kvůli koronaviru. Pro nás to teď není dobrá pozice, ale musíme se soustředit na to, že v příštím reprezentačním srazu musíme vyhrát obě utkání a uvidíme, jak to dopadne," prohlásil bývalý hráč Slavie nebo Teplic.

Český tým z lavičky netradičně vedl asistent Jiří Chytrý, protože i hlavního kouče Jaroslava Šilhavého vyřadil pozitivní test na covid-19. "Trenér Šilhavý s námi byl většinu tohoto srazu, vypadnul až na poslední zápas. Takže nějaké taktické věci máme zažité a během zápasu to cítit není. Nicméně samozřejmě je to komplikace. Už když jsme ztratili hráče, do toho trenér. Není to ideální, když ztrácíte lidi během reprezentačního srazu. Zvlášť, když nemají žádné příznaky," konstatoval Král.

"Je to taková loterie. Vždycky, když jste testovaní, máte v uvozovkách strach, jestli to budete mít, nebo ne. Protože vás to ovlivní pak i směrem do klubu. Ale myslím, že na našem výkonu to nebylo znát. Šli jsme si za vítězstvím a jsme všichni zklamaní, že to nevyšlo," dodal rodák z Košic.