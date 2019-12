Podle kouče čeká Slavii z rychlostního pohledu nejtěžší zápas LM

Dortmund - Podle trenéra Jindřicha Trpišovského čeká fotbalisty Slavie v úterý v Dortmundu na závěr skupinové fáze Ligy mistrů z rychlostního pohledu nejtěžší utkání. Pražané mají před posledním kolem jistotu posledního místa v tabulce, na slavném Vestfálském stadionu se ale chtějí rozloučit stejně aktivní hrou jako v minulých zápasech a skórovat. Trpišovský váhá nad dvěma posty v sestavě.

"V Lize mistrů jsou všechny zápasy těžké, samozřejmě každý tým má jinou typologii. Kromě velké fotbalovosti, technické vybavenosti a kombinační zdatnosti, což mají všechny týmy, do toho v Dortmundu startují hráči jako Sancho, Hakimí, Guerreiro. V tomhle specifiku je to hodně těžké, ještě v jejich domácím prostředí. Když jsme v předchozích zápasech někdy udělali chybu, měli jsme možnost si to doběhnout. Tady jak uděláte chybu, už hráče nechytíte. Z pohledu rychlostních soubojů, rychlostní vybavenosti to určitě bude nejtěžší zápas," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

Jeho svěřenci získali jediné dva body v obou venkovních zápasech v Miláně s Interem (1:1) a Barceloně (0:0). "Budeme se snažit hrát jako vždy. Fotbal se hraje na góly, na hezké momenty, hezké kombinace. My se o to chceme pokoušet za každých okolností. Chceme si ten zápas pamatovat tak, že jsme tady dali gól a měli šance. Když jsme si šance vytvořili v předchozích pěti zápasech, věřím, že si je vytvoříme i tady. Nemůžeme si myslet, že si šance budeme vytvářet jak na běžícím páse, ale určitě chceme být nebezpeční dopředu," prohlásil Trpišovský.

Dortmund na rozdíl od Slavie bojuje na dálku o postupové druhé místo s Interem. "Na jedné straně jim to může svazovat nohy, na druhou stranu zase budou mít obrovskou motivaci. Ohledně soubojů a nasazení do všeho dají 100 procent, nebudou lehkovážní. Spíš si myslím, že je to pro ně do plusu. Ví, že si nemohou dovolit ztrátu. V zápasech, kdy nemáte kam uhnout, ze sebe dostanete to nejlepší," přemítal Trpišovský.

Dosud nemá jasno o základní sestavě. "Ještě na dvou postech nemáme definitivní verzi sestavy. Naštěstí žádný hráč není zraněný, spíš to rozmýšlíme z hlediska typologie hráčů. Ještě nad tím budeme večer sedět a vyhodnocovat si některé záznamy ohledně Dortmundu," uvedl Trpišovský.

Vést tým na slavném osmdesátitisícovém stadionu, který od roku 2005 nese název Signal Iduna Park, pro něj bude splněný sen. "Pro mě je to magické místo a stadion, jsem strašně šťastný, že tu můžu být. Je to věc, na kterou se musí každý v klubu těšit - hráči, trenéři, vedení, tiskový mluvčí, fanoušci. Když sem přijedete, vidíte útroby toho stadionu. Vyvrcholení přijde na hřišti, to je to, po čem všichni voláme," řekl Trpišovský, jenž si pochvaloval, že na tiskové konferenci poprvé dostal i kávu. "Tady je to servis se vším všudy," uvedl.

Věří, že atmosféra na stadionu, který má pro poháry sníženou kapacitu na 66 tisíc lidí, na hráče nedolehne. "Jediný, kdo nás na to může připravit, je (sportovní ředitel) Honza Nezmar, který tady před jejich tribunou překopl prázdnou bránu," připomněl Trpišovský s úsměvem Nezmarův zápas v Dortmundu v libereckém dresu.

"Už jsme si ale něčím prošli a snad to na nás nebude znát. Je ale fakt, že třeba na Barceloně jsme mohli komunikovat s hráči až do půlky hřiště, to tady určitě nepůjde. Na všechno budeme mít jen okamžik a budeme se muset řídit více vizuálně," dodal Trpišovský.