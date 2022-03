Podle Kollera reprezentace doplatila na užší kádr, u týmu by nechal Šilhavého

Praha - Podle bývalého útočníka Jana Kollera podali čeští fotbalisté v semifinále play off o mistrovství světa proti Švédsku pracovitý a takticky dobrý výkon, doplatili ale na ne tak široký kádr a také absenci kanonýra Patrika Schicka. Národní tým po porážce 0:1 po prodloužení opět neprošel na šampionát, historicky nejlepší střelec reprezentace by ale u mužstva i tak ponechal trenéra Jaroslava Šilhavého.

"Když to vezmu v globálu, tak to byl průměrný zápas, hodně svázaný taktikou. Vzhledem k tomu, že jsme měli hodně absencí, musel trenér improvizovat. Zvolil novu variantu (se třemi stopery) a myslím, že tým takticky dobře připravil. Dozadu tým pracoval velmi dobře, během 90 minut jsme Švédy do nějaké větší šance nepustili," řekl ČTK Koller.

"Sami jsme si nějaké šance vytvořili, ale neproměnili jsme je. To prodloužení už bylo bohužel o něčem jiném. Co se nám nepovedlo, to byla střídání. Pak už jsme nebyli tak aktivní, dostali jsme se pod tlak a z toho vyplynul jediný gól. Nemáme kádr tak široký, úplně se nepovedly změny. Na můj vkus přišli po prostřídání na pozici halfbeků defenzivnější hráči a pak už si Švédové vytvářeli šance," doplnil osmačtyřicetiletý bývalý kanonýr.

Kdyby bylo rozhodování na něm, u týmu by ponechal trenéra Šilhavého, jemuž končí 31. července smlouva. "Já jsem pro, aby zůstal. Bude to otázka nějaké analýzy. Ze včerejšího rozhovoru úplně nebylo jasné, zda by Jarda chtěl pokračovat. Bude to na nějaké diskuzi s vedením FAČR. Je třeba si to hezky vyhodnotit, tuhle určitě nepovedenou kvalifikaci," uvedl Koller.

"Je třeba se poučit z chyb. Moje přání je, aby Jarda s realizačním týmem ještě dostali šanci. Samozřejmě je otázka, jaká bude realita. Je potřeba, aby se do týmu zabudovali někteří mladí kluci. Věřím, že se složí dobrý tým a podaří se mu postoupit na mistrovství Evropy," doplnil Koller.

Český tým marně usiloval o druhý postup na světový šampionát v historii. Mezi elitou si zahrál jen v roce 2006, kdy byl v mužstvu i Koller. "Samozřejmě je to dané nižším počtem postupujících, na Euro se dá z kvalifikace dostat snadněji. Dostat se na mistrovství světa se nám nedařilo ani v minulých letech, vždy to bylo hodně náročné," poznamenal Koller.

"Záleží na více věcech, musí se to sejít. Aby kostra týmu byla zdravá, ve formě, musíte mít štěstí a jde i o soupeře. Je těžké dnes ty kvalifikační skupiny vyhrávat, když máte za soupeře jednoho z těch zhruba osmi top týmů. Momentálně nemáme na to je porážet, abychom skupinu vyhráli a zajistili si přímý postup. Navíc nám na nejdůležitější zápasy chyběli klíčoví hráči, hlavně Patrik Schick," upozornil Koller.

Jeden ze dvou nejlepších střelců loňského mistrovství Evropy nestihl doléčit svalové zranění. "Podílí se na 70 procentech našich gólů, to nám prostě chybělo. Kdyby se dostal do těch šancí, které měli Honza Kuchta levou nohou a pak Milan Havel, byť to možná byl těsný ofsajd, tak by z toho asi jeden gól dal. Ale to jsou takové kdyby," poznamenal Koller.