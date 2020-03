Podle Koláře se sníží přestupové částky, trh ale může být živější

Praha - Šéf fotbalové sekce agentury Sport Invest Viktor Kolář předpokládá, že se v létě kvůli dopadům pandemie nemoci COVID-19 sníží částky, za které budou hráči přestupovat. Klidnější okno ale nečeká, trh naopak podle něj může být živější. Agentura v době koronavirové krize pomáhá hráčům na bázi osobnějších rozhovorů a pro řadu z nich slouží i jako "kamarád na telefonu".

"Obecně se dá očekávat snížení prostředků plynoucích do přestupových částek. Ale také tento důsledek může mít v reálu mnoho podob. Pro kluby napříč Evropou nyní bude zásadní dohrání soutěží a vyplacení finálních částek za zobchodovaná televizní práva," uvedl Kolář pro ČTK.

"Pokud se dané soutěže dohrají, byť v upravených termínových listinách, nebudou ztráty klubů tak vysoké. Takže částečné ochlazení trhu nastane, ale reálnější dopad na hráčský trh se bude dát predikovat až v momentě, kdy bude jasno o dohrání soutěží," řekl šéf fotbalové sekce agentury, která zastupuje řadu reprezentantů či bývalého brankáře Petra Čecha.

Odlišné dopady pandemie v různých zemích podle Koláře mohou vyvolat větší pohyb hráčů v letním přestupním období, které by se mohlo kvůli předpokládanému pozdějšímu dohrávání některých soutěží posunout. "Obecně bych neřekl, že bude trh klidnější. Naopak vlivem odlišných ekonomických dopadů na jednotlivé trhy a jednotlivé kluby může být pohyb hráčů poměrně výrazný. Trh tak může být poměrně živý, nicméně při nižším objemu investovaných částek," uvedl Kolář.

Soutěže se sice přerušily, pro hráčskou agenturu to ale neznamená méně práce. "Fotbal se zastavil jen na hřišti, v zákulisí se naopak pilně pracuje. Kluby se musí popasovat se situací bez soutěžních zápasů a partnerského plnění, zastřešující organizace na úrovni jednotlivých států či přímo UEFA a FIFA řeší veškeré povinnosti vzniklé s přerušením soutěží a my samozřejmě nadále řešíme potřeby našich klientů," uvedl Kolář.

"Jsme jim k dispozici pro každodenní záležitosti aktuálních chvil, jako je zajištění tréninkových plánů, jídelníčků či konzultace s kterýmkoliv dalším odborníkem. A zároveň myslíme na jejich budoucnost. Všichni pevně věříme, že situaci v celém světě se brzy podaří dostat pod kontrolu. Až se rozběhne fotbal, bude to jeden ze signálů, že se vracíme do normálních kolejí. A my musíme být připraveni," prohlásil Kolář.

Hráči se nyní na agenturu více obracejí s osobnějšími věcmi. "V tuto chvíli je to výrazně více postaveno na osobnějších rozhovorech, všichni logicky řeší především zdraví a rodinu. Samozřejmě jsme k dispozici i pro reálná přání spojená s fotbalovým životem, ale zároveň fungujeme i jako kamarádi na telefonu. Spousta hráčů je v nucené karanténě a telefon či počítač jsou jedinými spojkami se světem," poznamenal Kolář.

Řada klubů kvůli dopadům pandemie snižuje platy. Kolář ale upozornil, že to není možné bez dohody s hráči. "Necítím v tomto směru ze strany klubů žádné větší tlaky, situace je stabilní. Primárně vidím na všech stranách snahu dohrát soutěžní ročník. V obecné rovině není pro snížení platů žádný právní podklad, legislativa tuto situaci neřeší, neexistuje klauzule například o zásahu vyšší moci. Tedy bod, který by automaticky dával klubu právo snižovat základní plat," řekl Kolář.

"Na druhé straně pokud klub za hráči dorazí a ti s návrhem souhlasí, je to jejich rozhodnutí. My jsme pro ně v pozici servisu, poradců. Pokud by potřebovali jakoukoliv asistenci nebo zastoupení v jednání, jsme připraveni. V každém klubu je situace jiná, liší se také forma komunikace od vedení směrem k hráčům," dodal Kolář.