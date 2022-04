Podle Kloppa musí Liverpool v odvetě proti Villarrealu ignorovat náskok 2:0

Liverpool - Trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp navzdory domácí výhře 2:0 ve středečním úvodním semifinále Ligy mistrů nad Villarrealem nepovažuje postup do finále za hotový. Jeho svěřenci podle něj musí přistoupit k odvetnému zápasu ve Španělsku tak, jako kdyby se začínalo za bezbrankového stavu. Pro "Žlutou ponorku", která si v letošní vyřazovací části poradila s Juventusem Turín a Bayernem Mnichov, měl slova uznání.

"Nic se ještě nestalo, tak to je. Když hrajete zápas a vedete o poločase 2:0, musíte být naprosto ostražití. Musíte být stoprocentně ve správném rozpoložení a hrát druhý poločas stejně jako ten první. Nemůžete začít bránit. Pokud to uděláte, okamžitě přijdete o veškeré výhody," citoval klubový web Kloppa.

Odveta je na programu v úterý. "Víme, že na Villarrealu nás čeká nezvyklá atmosféra, odlišná od té na Anfieldu. Musíme se popasovat s vedením 2:0. Nejlepší způsob, jak k tomu přistoupit, je ignorovat náskok, jít do toho, jako kdyby to bylo 0:0, a snažit se tam vyhrát," uvedl čtyřiapadesátiletý Němec, jehož svěřenci můžou v této sezoně získat tzv. quadruple, neboli čtyři trofeje.

O důvodech vítězství svého týmu měl jasno. "Způsob naší hry, to, jak jsme Villarreal bránili a jak jsme je napadali. Už první půle se mi líbila, bylo jasné, že v tom musíme pokračovat. Na Villarrealu se mi nejvíc líbí, že i když je pod tlakem, stačí mu jediná chvilka, kdy se z něj může vymanit, a okamžitě představuje hrozbu. Větší respekt k Villarrealu mít nemůžu. Jejich organizace hry, to byla pro mě lekce, když jsem je analyzoval," prohlásil bývalý kouč Mohuče a Dortmundu.

"Reds" rozhodli o výhře až po změně stran brankami v 53. a 55. minutě. Nejprve si dal vlastní gól Pervis Estupiňán, poté se trefil Sadio Mané. "V prvním poločase jsme vypadali svěže. Hrajeme intenzivně, což pro nás není jednoduché, ale na druhé straně je pro soupeře stejně náročné nás bránit. Byla to pro nás výzva. Je to stejné pro všechny lidi. Něco zkusíte a selžete, tak to zkusíte znovu a selžete. Až si v jednu chvíli říkáte, že to není váš den. Museli jsme zůstat pozitivní, znovu to zkoušet a udržet si správné nastavení hlavy. To se nám podařilo a díky tomu jsme dali dva parádní góly," konstatoval Klopp.

Liverpool v soutěžích UEFA neprohrál doma ani jeden z 19 semifinálových duelů, z toho 16 vyhrál, a je blízko třetímu finále Ligy mistrů za posledních pět sezon. Závěrečný duel o "ušatý" pohár se uskuteční 28. května v Paříži. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Manchester City - Real Madrid. I v tomto případě uspěl v prvním zápase anglický celek, který doma zvítězil 4:3.

